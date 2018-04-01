В Подмосковье стартовало интернет‐голосование за критерии оценки управляющих организаций

Подмосковье создается рейтинг управляющих компаний. В связи с этим со 2 по 15 апреля Министерством жилищно‐коммунального хозяйства Московской области организовано голосование для жителей на интернет‐портале «Добродел» за выбор ключевых критериев оценки оценки УК. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства жилищно‐коммунального хозяйства региона.

Министр

Московской области Евгений Хромушин сообщил, что голосование проходит тайно, голоса отдают зарегистрированные пользователи портала «Добродел». Каждый сможет выбрать семь из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.

Нами совместно с Ассоциацией председателей советов домов разработана новая методика оценки управляющих компаний, и теперь у нас появится классификация УК по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд». Кстати, если ни один из предложенных критериев жителям не подходит, то у них есть возможность предложить на свои критерии, на сайте «Добродел» такая опция имеется

— Евгений Хромушин, министр

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил создать понятный для жителей региона рейтинг управляющих компаний. Голосование стартовало в понедельник 2 апреля и продлится две недели.

Цель голосования — что бы каждый житель Подмосковья смог выбрать или предложить свои критерии оценки управляющих компаний. Такой подход, по нашему мнению, даст правильное понимание каждому жителю из чего складывается рейтинг управляющих компаний

— Евгений Хромушин.

На основании рейтинга администрация муниципального образования сможет инициировать процесс перевыборов управляющих компаний, недобросовестно выполняюющих свою работу. По итогам рейтинга они получат низкую оценку, а собственники квартир смогут руководствоваться наличием звезд при решении вопроса о продлении услуг прежней или выбора новой управляющей компании.

По информации организаторов голосования, на суд жителей предлагаются такие критерии оценки, как качество взаимодействия управляющих компаний с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерского обслуживания населения через единые диспетчерские службы (ЕДС) муниципальных образований, выполнение ремонта подъездов и обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, а также обеспечение чистой питьевой водой, эффективность организации раздельного сбора мусора и взаимодействие управляющих компаний с населением.