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Около 700 обращений поступило в марте в Главгосстройнадзор Подмосковья через «Добродел»
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Около 700 обращений поступило в марте в Главгосстройнадзор Подмосковья через «Добродел» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел» за март поступило почти 700 обращений, всего в первом квартале текущего года жители отправили в ведомство более 1,1 тысячи жалоб и сообщений, говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.
«В первом квартале 2018 года в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 1,14 тысячи обращений от жителей Подмосковья. В марте в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 685 обращений от жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, больше всего обращений в прошлом месяце поступило из городских округов Люберцы, Химки, Мытищи, Королев, Павловский Посад, Долгопрудный, а также Ленинского и Воскресенского районов.
В основном вопросы касались проверки законности строительства (157 обращений), содержания строительных площадок (73 обращения), также поступали обращения на проведение шумных работ в ночное время (56), задержки сроков сдачи объектов (37), 23 обращения касались отсутствия информационного щита на стройплощадке, 95 вопросов долевого строительства и ряд обращений на другие темы.
Специалистами ведомства были направлены четыре обращения в работу иным центральным исполнительным органам власти Московской области.
«Также Главгосстройнадзором Московской области за март был рассмотрен 561 проект ответов, 203 из которых поступило от администраций муниципальных образований Московской области, 36 от территориальных отделов Главгосстройнадзора, шесть от иных органов исполнительной власти. За месяц успешно решены проблемы по 94 обращениям», — сказал Тагиев.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
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