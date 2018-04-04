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Количество поступивших в Минтранс Подмосковья обращений выросло в январе-марте почти вдвое — до 60 тыс.
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Количество поступивших в Минтранс Подмосковья обращений выросло в январе-марте почти вдвое — до 60 тыс. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В течение I квартала 2018 г. в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило около 60 тыс. жалоб и предложений, что почти в два раза больше показателя годичной давности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«Всего за I квартал поступило более 59 тыс. обращений жителей Подмосковья, из них через портал «Добродел» — более 43 тыс. обращений и более 10 тыс. — на «горячую линию» министерства. Кроме того, около 500 обращений были направлены на электронную почту губернатора региона. За аналогичный период 2017 г. было оставлено около 28 тыс. обращений», — отметили в пресс-службе.
Как считают в ведомстве, увеличение количества обращений граждан через интернет-ресурсы обусловлено оперативным реагированием на каждое обращение и решением точечных проблем жителей Подмосковья.
«В I квартале текущего года поступило 6,5 тыс. обращений на портал «Добродел», которым присвоен статус «срочные», из которых 68% решены в срок до 24 часов», — пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, в числе наиболее популярных тем вошли зимнее содержание дорог, очистка от снега и наледи в зимний период, наличие ям и выбоин на дорогах, нарушение графика движения автомобильного транспорта, неисправное освещение трасс. Также граждане вносили предложения по корректировке организации движения.
В министерстве напомнили, что с 16 февраля 2018 г. введено круглосуточное исполнение работ по обращениям, содержащим проблемные вопросы, влияющие на безопасность дорожного движения и требующие незамедлительного принятия мер в установленные регламентные сроки дорожными службами в семи категориях: подтопление, снег и наледь, устранение посторонних предметов с проезжей части, опасные ямы, неработающие светофоры, открытый люк и неработающее освещение.
«Жители Московской области активно используют портал «Добродел», куда можно вместе с обращениями также присылать фотографии выявленных нарушений. На обращение жителя через портал «Добродел» срок ответа на запрос составляет восемь рабочих дней. Максимальное количество предоставления ответа направленное на почту — 10 рабочих дней. В свою очередь при обращении жителя на «горячую линию» министерства ответ предоставляется сразу, в случае если обращение требует дополнительной проработки — до 10 дней», — заключили в пресс-службе.
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