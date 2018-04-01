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В Керчи реконструируют систему водоснабжения
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В Керчи реконструируют систему водоснабжения 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи в 2018 году проведут реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения города.
Как рассказал НСН глава города Сергей Бороздин, сейчас проходит реконструкция системы обеззараживания на водоочистной станции города. Сюда заходит весь объем воды, питающий Керчь.
«Станция была построена в 60-е годы прошлого столетия. Глобальных работ по реконструкции не проводилось, система обеззараживания устарела и морально, и физически. Все находится в тяжелом аварийном состоянии. После реконструкции это будет современная станция с увеличением пропускной способности обеззараживания воды. Вода получит новый качественный уровень по своей чистоте», — пояснил Бороздин.
Отметим, строительно-монтажные работы начаты в 2017 году, в 2018 они продолжаются и будут закончены.
Также Бороздин добавил, что на этот год запланировано строительство канализационного коллектора в поселке Капканы. Это обеспечит поселок нормальной канализацией, новыми удобствами. Окончание работ запланировано на 2019 год.
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