Грузчики AirAsia необычно показали свою заботу о багаже пассажиров

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Сотрудники AirAsia попросили прощения за инцидент с неправильным обращением с велосипедом пассажира, сделав подборку фото в обнимку с багажом, сообщает Travel and Leisure.

Сотрудник AirAsia по имени Мохд Амир Иззат опубликовал в социальной сети несколько фотографий себя и своих коллег, которые обнимают и целуют багаж пассажиров при загрузке его в самолеты.

Реакция в социальной сети была неоднозначной. Некоторые пользователи подумали, что юмористические фотографии были приятным, веселым жестом.

Другие, как Сити Азмах Бинти Абдулла, не поддержали инициативу: «Они целуют чемодан только при съемке, сразу после этого станут вести себя обычным образом».

А кого-то смутила идея такой чрезмерной любви: «Пожалуйста, не делайте это с моей сумкой», — написал Лони Ли.