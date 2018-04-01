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Грузчики AirAsia необычно показали свою заботу о багаже пассажиров
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Грузчики AirAsia необычно показали свою заботу о багаже пассажиров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники AirAsia попросили прощения за инцидент с неправильным обращением с велосипедом пассажира, сделав подборку фото в обнимку с багажом, сообщает Travel and Leisure.
Сотрудник AirAsia по имени Мохд Амир Иззат опубликовал в социальной сети несколько фотографий себя и своих коллег, которые обнимают и целуют багаж пассажиров при загрузке его в самолеты.
Реакция в социальной сети была неоднозначной. Некоторые пользователи подумали, что юмористические фотографии были приятным, веселым жестом.
Другие, как Сити Азмах Бинти Абдулла, не поддержали инициативу: «Они целуют чемодан только при съемке, сразу после этого станут вести себя обычным образом».
А кого-то смутила идея такой чрезмерной любви: «Пожалуйста, не делайте это с моей сумкой», — написал Лони Ли.
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