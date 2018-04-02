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В Петербурге обещают дождь
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В Петербурге обещают дождь 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В ночь на 2 апреля в Петербурге температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, передает ГУ МЧС в воскресенье, 1 апреля.
Днем в понедельник столбик термометра поднимется до плюс 3-5 градусов. Ветер примет юго-восточное направление, переходящее к южному с силой до 12 м/с.
В ведомстве предупредили горожан, что на дорогах возможен гололед, ночью временами будет идти мокрый снег, а днем 2 апреля вероятен дождь.
По материалам «ДП»
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