Постпред России: мандат ОЗХО не предполагает установление виновных по делу Скрипаля

"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин.

Он добавил, что техэкспертами ОЗХО должно быть определено применение определенного вещества, по какой-то химической формуле оно было создано.