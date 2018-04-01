Ещё
Постпред России: мандат ОЗХО не предполагает установление виновных по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред России: мандат ОЗХО не предполагает установление виновных по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию дела Скрипаля не предполагает установление ответственных, передает РИА «Новости» заявление постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.
"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин.
Он добавил, что техэкспертами ОЗХО должно быть определено применение определенного вещества, по какой-то химической формуле оно было создано.
Ранее сообщалось, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей.
Газета.Ru: последние новости
В Совфеде оценили заявление Германии о стремлении к сотрудничеству с РФ Эксперт: Болгарию вынудили выслать российских дипломатов Эксперт: с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке82
Китай огласил ответ на ограничения США364
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1119
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»316
Германия признала провал Tornado381
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение