Высылка дипломатов: Мэй окучивала коллег вместе и поддельности

Страны Евросоюза и им сочувствующие стали жертвами дикого насилия со стороны Великобритании при поддержке США . От Старого Света требовали выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Европейцам, которые так никаких доказательств против России в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери не получили, просто нужно было поверить Терезе Мэй Борису Джонсону на слово и выслать дипломатов. В этом смысле Европа становилась бы пробританской. Давили на ЕС, как никогда. В итоге самой пробританской на континенте стала Украина . Она — европейский чемпион по высылке российских дипломатов. Но тут не поймешь, то ли Украина стала похожа на Великобританию, то ли Великобритания уже смахивает на Украину.

Албания и Черногория. В коллективной высылке российских дипломатов поучаствовали 19 стран Евросоюза. В действиях чувствуются порядок и организация — выдворяют от одного до четырех человек. Большие страны — побольше, маленькие — поменьше. По разнарядке от Трансатлантического альянса к акции подключились Норвегия Исландия хотела, но оказалась слишком маленькой — высылка даже одного дипломата — их всего три — парализовала бы работу посольства.

Молдавия и По линии евроассоциации выступили Македония Грузия . Снимая все вопросы о том, кто тут больше всех хочет в ЕС и НАТО , Украина объявляет персонами нон-грата 13 россиян. Для большинства это новый волнующий, опыт — вот так плечом к плечу против русских шпионов, да еще с химическим оружием: впереди — политики с чиновниками, позади — медийные заградотряды.

"Мы хотим вести с Москвой откровенный требовательный диалог без каких-либо двусмысленностей и просим ее уважать международное право", — заявил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Страны Евросоюза согласились с результатами расследования Великобритании о том, что Российская федерация с высокой долей вероятности стоит за атакой. Нет никаких других правдоподобных версий", — отметил Райнер Бройль, пресс секретарь МИД Германии

Чехия и "Общественности пока не были предоставлены так называемые судебно неопровержимые доказательства того, что российское государство приказало совершить покушение. Как бы то ни было, кто всерьез поверит в то, что британцы не располагают убедительными данными, если к штрафным мерам против России присоединились Венгрия Италия , которые обычно занимают примирительную позицию в отношении Москвы?" — пишет Spiegel

Ну, раз уж Венгрия с Чехией высылают — значит, основания есть. В эту поразительную логику не вписываются слишком многое, чтобы ее принять. В той же Чехии на вершине власти разворачивается дискуссия между президентом Земаном , требующим расследования происшествия в Солсбери, и премьер-министром Бабишем , которого разозлила информация о том, что его страна продолжает разработки химического оружия и которого Мэй лично попросила.

"Премьер-министр Тереза Мэй попросила меня напрямую поддержать ее решение, а также это решение саммита ЕС, на котором было решено поддержать правительство Великобритании, что Российская Федерация несет ответственность за покушение на убийства двух человек", — сказал Андрей Бабиш, премьер Чехии.

"Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но они не являются доказательствами. Хотелось бы видеть на столе хоть какие-либо доказательства", — подчеркнул президент Чехии Милош Земан.

Люксембург и Словакия. На последнем саммите ЕС Тереза Мэй окучивала коллег вместе и поддельности, но все же в конфликте с политической целесообразностью на стороне здравого смысла оказались 9 стран Евросоюза. Присоединиться к антироссийскому демаршу категорически не захотела Австрия . Премьер Себастьян Курц может даже выступить посредником в нормализации отношений Европы с Россией. «Если партнеры попросят, мы готовы», — подтвердила министр иностранных дел Карин Кнайссель. На «дохлую кошку» также не купились ни Греция , ни Португалия , ни Мальта , ни Кипр . «Гадить» вместе с англичанкой отказались Болгария

"Одних лишь убеждений об ответственности России с высокой вероятностью для Словакии недостаточно. Я должен быть уверен, так как несу ответственность за страну. Давить на нас бесполезно, мы не поддержим такое решение ради театральных жестов", — заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини

Если в тех же терминах, происходящее напоминает дурной спектакль по детективной пьесе. Из него выкинуто все самое интересное и важное в жанре «расследование». Никто, даже люди, по роду деятельности входящие в круг особо информированных, — например, немецкие парламентарии, не понимают, откуда-что берется.

"У депутатов есть доступ к засекреченным материалам, поэтому нам могли показать доказательства даже в том случае, если на них лежит гриф секретности. Нам ничего не предоставлено не было", — отметил Штеффен Котрэ, депутат Бундестага от «АдГ».

"Мне кажется, в немецком обществе с большим скепсисом относятся к высылке дипломатов. В целом немецкая внешняя политика на российском направлении в последние годы вызывает у немцев все больше сомнений. Общество настаивает на сотрудничестве и диалоге с Москвой, немцы хотят увидеть более четкие доказательства причастности России. Я бы сказал, что мы имеем дело с расколом в стране. Жесткая позиция федерального правительства вызывает у рядовых граждан, скорее, критику", — считает Штефан Майстер , политолог German Council on Foreign Relations.

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас свою порцию критики от товарищей по Социал-демократической партии уже получил и тональность скорректировал. В Европе есть страны, которые по определению готовы поддержать любую провокацию антироссийской солидарности, но Германия и Франция к их числу не относятся.

Понять и простить: немецкие власти полностью согласовали проект газопровода «Северный поток-2», а президент Франции Макрон как-то и не подумал отменять намеченный на май визит в Москву. Для ядра Евросоюза добровольное участие в этом символическом параде депортаций — повод отказаться от какой-то, может быть, более серьезной коллективной гадости в будущем.

Лондон надеялся продемонстрировать единый фронт, но заодно выпятил разобщенность и неприязнь, которую с некоторых пор к нему питает старая континентальная Европа. Ведь как обычно: есть то, что видно, и то, что скрыто, а здесь все наружу — британская власть и дипломатия перестали во всем своем блеске и нищете.