МИД России направил ОЗХО список вопросов по «делу Скрипалей»

Москва хочет знать, соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

Так, Россия интересуется, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации и поступает ли в ОЗХО информация о ходе национального расследования происшествия.

— Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации? — следует из еще одного вопроса в списке, опубликованного на сайте МИД России.

Кроме того, Москва хочет знать, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб, а также соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

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