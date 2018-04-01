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МИД России направил ОЗХО список вопросов по «делу Скрипалей»
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МИД России направил ОЗХО список вопросов по «делу Скрипалей» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москва хочет знать, соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.
Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список вопросов по так называемому «делу скрипалей». Всего в перечне 13 вопросов.
Так, Россия интересуется, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации и поступает ли в ОЗХО информация о ходе национального расследования происшествия.
— Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации? — следует из еще одного вопроса в списке, опубликованного на сайте МИД России.
Кроме того, Москва хочет знать, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб, а также соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.
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