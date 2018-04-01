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В соцсетях назвали суперспособность жителей Владивостока
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В соцсетях назвали суперспособность жителей Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Популярный паблик «ННовый Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте» назвал суперспособность жителей столицы Приморья, сообщает PRIMPRESS.
По мнению администраторов сообщества, горожане в среднем могут различать до 250 оттенков серого. При этом подчеркивается, что обладают такой способностью именно коренные приморцы.
В комментариях к посту пользователи согласились с этим мнением, кто-то даже поправил цифру и заявил, что речь идет о 256 оттенках.
В то же время один из подписчиков отметил, что жителям Владивостока еще есть, к чему стремиться:
«Приезжайте в Питер… На повышение квалификации)) 365 оттенков научитесь различать!»
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