В соцсетях назвали суперспособность жителей Владивостока

Популярный паблик «ННовый Владивосток » в социальной сети «ВКонтакте» назвал суперспособность жителей столицы Приморья, сообщает PRIMPRESS.

По мнению администраторов сообщества, горожане в среднем могут различать до 250 оттенков серого. При этом подчеркивается, что обладают такой способностью именно коренные приморцы.

В комментариях к посту пользователи согласились с этим мнением, кто-то даже поправил цифру и заявил, что речь идет о 256 оттенках.

В то же время один из подписчиков отметил, что жителям Владивостока еще есть, к чему стремиться: