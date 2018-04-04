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Предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате
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Предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Предварительное голосование "Единой России", которое состоится 3 июня, впервые пройдет в электронном формате, но проголосовать можно будет и привычным способом — придя на участки, сообщила пресс-служба партии в среду.
Предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов в депутаты на муниципальных выборах в сентябре единороссы проведут 3 июня.
"В ходе президентской кампании партии удалось сформировать уникальную базу сторонников, она будет опробована в Единый день предварительного голосования 3 июня. В этой связи хотел бы анонсировать применение на предварительном голосовании системы электронного дистанционного голосования. Мы постараемся в пилотном режиме этот проект реализовать", — цитирует пресс-служба партии слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
Он уточнил, что число сторонников партии, включенных в мобилизационную базу, составляет 11 миллионов, и все они смогут проголосовать дистанционно.
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