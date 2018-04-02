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ЕР начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании
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ЕР начала прием заявлений для участия в предварительном голосовании 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Единая Россия" начала прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах, сообщили в пресс-службе партии в понедельник.
Прием заявлений продлится до 8 мая. Во всех регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать проведение предварительного голосования, которое пройдет 3 июня.
"В «Единой России» сегодня стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах", — говорится в сообщении.
ЕР проведет предварительное голосование по открытой модели, которая предусматривает голосование всех совершеннолетних жителей избирательного округа. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование — отсутствие судимости и активов за рубежом.
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, стратегически перед партией стоят две ключевые задачи.
"Первая — сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании. Вторая — подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", — сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.
Он также отметил, что особое внимание в выборных регионах будет уделяться мероприятиям, связанным с ребрендингом партии, который будет проводиться весной.
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