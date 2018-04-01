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«Единая Россия» проведет отбор кандидатов для региональных выборов
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«Единая Россия» проведет отбор кандидатов для региональных выборов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Процедура праймериз уже зарекомендовала себя как эффективный способ отбора кандидатов для выборов разного уровня — не только региональных, но и федеральных (в Госдуму). Потенциальными кандидатами на все посты, желающими получить поддержку партии, могут стать как ее члены, так и беспартийные. При этом к участникам предварительного «испытания» предъявляются серьезные требования. Так, кандидаты не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. Кроме того, обязательным условием допуска к голосованию является участие в дебатах.
"Единороссы", вводя эту процедуру несколько лет назад, сначала использовали так называемую закрытую модель отбора, когда голосование по кандидатурам проходило внутри партийных структур. Однако позже была введена открытая модель, подразумевающая возможность участия в голосовании любого избирателя. При «открытом» способе предусматривается рейтинговая система: выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.
Организационный этап стартовал 26 марта: с этого дня и по сегодняшний день регионы формировали оргкомитеты по проведению предварительного голосования. Выдвижение участников стартует сегодня и продлится по 8 мая. Сегодня же начинается и период агитации, который завершится 2 июня.
Регистрация участников должна пройти не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования, опубликованы адреса участков для голосования. Что касается дебатов, то они могут быть назначенные оргкомитетами в период с 13 апреля по 27 мая во внерабочее время. На предварительном голосовании ожидается хороший конкурс: например, год назад он превысил 3 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов.
Голосование должно пройти «открыто, прозрачно, с максимальным привлечением новых лиц, молодых лидеров, сторонников партии», поставил задачу секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. «От того, насколько прозрачно и открыто мы проведем эту процедуру, будет зависеть сентябрьская кампания, результаты которой мы получим в Единый день голосования», — подчеркнул он.
К 2019 году «Единая Россия» собирается усовершенствовать процедуру: внедрить форму электронного голосования во всех регионах. В этом году массово это сделать не получится, потому что должен быть разработан специальный программный продукт, объяснял ранее Турчак. Однако он не исключил «пилотный режим» в некоторых территориях уже в этом году.
Напомним, в Единый день голосования 9 сентября пройдут кампании различного уровня, в том числе дополнительные выборы 4 депутатов в Госдуму, выборы глав более 20 регионов, выборы депутатов 17 заксобраний.
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