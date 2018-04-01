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Раскрыта огромная зарплата девушки из Владивостока на «Доме-2»
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Раскрыта огромная зарплата девушки из Владивостока на «Доме-2» 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
СМИ раскрыли размер заработных плат участников телепроекта «Дом-2», среди цифр фигурируют и гонорары жительницы Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
«Известно, что Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, а Александр Задойнов — 100 тысяч», — пишет издание «Дни.ру».
Как выяснили журналисты, первые три месяца пребывания на проекте не оплачиваются — в распоряжении новых участников только бесплатное проживание и еда. Однако вскоре им начинают платить зарплату — от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что участница «Дома-2» из Владивостока Алена Савкина подралась на телепроекте с Ольгой Жариковой из Санкт-Петербурга. Девушки не поделили Илью Яббарова, который оказывает обеим знаки внимания.
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