Раскрыта огромная зарплата девушки из Владивостока на «Доме-2» 

СМИ раскрыли размер заработных плат участников телепроекта «Дом-2», среди цифр фигурируют и гонорары жительницы Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
«Известно, что Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, а Александр Задойнов — 100 тысяч», — пишет издание «Дни.ру».
Как выяснили журналисты, первые три месяца пребывания на проекте не оплачиваются — в распоряжении новых участников только бесплатное проживание и еда. Однако вскоре им начинают платить зарплату — от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что участница «Дома-2» из Владивостока Алена Савкина подралась на телепроекте с Ольгой Жариковой из Санкт-Петербурга. Девушки не поделили Илью Яббарова, который оказывает обеим знаки внимания.