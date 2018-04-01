Раскрыта огромная зарплата девушки из Владивостока на «Доме-2»

СМИ раскрыли размер заработных плат участников телепроекта «Дом-2», среди цифр фигурируют и гонорары жительницы Владивостока , сообщает PRIMPRESS.

Как выяснили журналисты, первые три месяца пребывания на проекте не оплачиваются — в распоряжении новых участников только бесплатное проживание и еда. Однако вскоре им начинают платить зарплату — от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.