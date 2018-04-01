Секретная служба расследует акт вандализма у гольф-клуба Трампа во Флориде

НЬЮ-ЙОРК , 1 апреля. / ТАСС /. Вандалы испачкали красной краской указательный знак въезда на территорию гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Секретная служба занялась расследованием инцидента, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-пула Белого дома.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, когда глава государства находился в данном гольф-клубе. Управление шерифа округа Палм-Бич подтвердило, что расследованием акта вандализма занялась Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и видных политиков. Что именно изобразили краской вандалы, не уточняется.

По соседству с этим гольф-клубом расположено поместье «Маr-а-Lаgо», в котором Трамп с супругой проводит эти выходные, совпавшие с пасхальными праздниками в США. Нынешний глава Белого дома приобрел это построенное в 1927 году на берегу океана поместье в 1985 году за $10 млн На данный момент в комплексе «Маr-а-Lаgо» 126 комнат, пять теннисных кортов, три бомбоубежища и один парадный мраморный обеденный стол длиной почти девять метров.