Дольгожительница из Азербайджана будет голосовать на выборах 10-й раз

Азербайджане готовятся к президентским выборам. В стране 538 избирателей, которым больше ста лет. Список рекордсменов возглавляет бабушка Самарга Аллахвердиева. Ей 124 года. С долгожительницей встретилась корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Собираться у бабушки Самарги — семейная традиция. В ее доме места хватает всем. Хотя, на первый взгляд, это и кажется невозможным, ведь у нее 30 внуков, 70 правнуков и 12 праправнуков.

«Всех, конечно, по именам не запомнить. Но любимая внучка Эльнура . Она живет со мной, ухаживает», — сказала Самарга Аллахвердиева.

«Мы бережем прабабушку как сокровище. Она любит нас всех. На праздниках на пенсию покупает нам подарки. Я стараюсь, уроки хорошо учу, чтобы обрадовать ее. Она мне дает советы, как нужно строить жизнь правильно», — сказала праправнучка Эльнура Аллахвердиева.

Главный совет — много работать. Только так здравый ум и трезвую память можно сохранить даже в 124 года. Правда, силы все-таки уже не те. Поэтому почти все свое время бабушка Самарга проводит дома. Да и зрение подводит. Выручает внук.

«Каждый день покупаю газеты, читаю для бабушки последние новости. Она интересуется предвыборной кампанией», — сказал внук Сахавет Гулиев.

11 апреля она пойдет на президентские выборы. На избирательном участке бабушку хорошо знают и ждут. Она активный гражданин, голосовать будет уже 10-й раз.

«Если вдруг здоровье не позволит ей придти на участок, мы организуем урны», — подчеркнул председатель округа №30 Бардинского района Мирза Салманов.

Самарга родилась в 1894-м, когда в Азербайджане появилась первая библиотека, текстильная фабрика и первое женское училище. А российский император Николай II только вступил на престол. Жизнь Самарги прошла на фоне двух революций, власти Советов, репрессий и войны. Было несколько антиалкогольных кампаний, полет Гагарина в космос, создание водородной бомбы, перестройка, распад Советского Союза. Далеко от родного села Хасали Самарга Аллахвердиева не уезжала. Судьба была нелегкой. Первый муж бил, поэтому пришлось взять детей и сбежать.

«Пережила большое горе. Денег не было. Потеряла своих детей. Они умерли от голода и болезней. Но я не сдавалась, сказала, что и это переживу», — вспоминает долгожительница.

Пережила и снова вышла замуж, но опять черная полоса — началась Великая Отечественная. Муж — на войну, она — в колхоз трактористом. Мужчин в селе не хватало.

«Была вынуждена, чтобы дети не голодали. Однажды я потеряла детей, второй раз не допустила бы», — сказала Самарга Аллахвердиева.

С войны муж вернулся домой живым и невредимым. Но она продолжала работать. Труд уже вошел в привычку. Вспоминает, как вручную собирала хлопок и сдавала в день по 400 килограммов сырья. Такие подвиги власть заметила. На премию однажды купила шубу, о которой раньше даже мечтать не смела. А еще получила госнаграды, в общей сложности — 25. Сегодня, правда, сохранилось только семь.

Голосование она тоже считает своей работой и надеется, что доживет до следующих выборов, которые должны пройти в 2025-м. Ведь ей к тому времени будет всего 131 год.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM