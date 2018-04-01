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У берегов Испании погибли четыре мигранта
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У берегов Испании погибли четыре мигранта 

РИА Новости 51 минуту назад
МАДРИД, 1 апр — РИА Новости. Четыре нелегальных мигранта погибли, один был спасен в Гибралтарском проливе, еще семерых ищут спасатели, сообщает Служба спасения на море Испании.
Судно Buque Melchor Schulte обнаружило в Гибралтарском проливе перевернувшуюся лодку, в которой находился один выживший человек и два тела. Позже в море были обнаружены еще два погибших мигранта. Выживший сообщил, что в лодке изначально находились 12 человек. Поиски продолжаются.
Лодка с нелегальными мигрантами отплыла от марокканского города Танжер в воскресенье.
По данным Международной организации по миграции, с начала года по 25 марта в Средиземном море у берегов Испании погибли 120 человек, число прибывших по морю в эту страну мигрантов приблизилось к трем тысячам. Всего в Европу по Средиземному морю с начала года прибыли 13 тысяч 355 человек, погибли 498.
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