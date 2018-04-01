Как отмечали 1 апреля в старых игровых журналах

Лучшее шутки из российской прессы.

У нас есть подборка современных первоапрельских розыгрышей от разработчиков, но российская игровая пресса в своё время тоже не стеснялась шутить. Когда-то получалось смешно, иногда странно и неловко. Изучили старые журналы и выбрали лучшее.

«Игромания» в новостях шутила на тему происшествий и удивительных изобретений. В статьях часто упоминали британских экспертов, различных американских учёных и профессоров из престижных университетов.

В номере за апрель 2003 года устроили конкурс смешных скриншотов с большими призами.

В дополнительном конкурсе «Эротический порносекс» наградили авторов скриншотов, которые использовали моды для обнажения игровых моделей.

В «Стране Игр» шутили по-разному. То честно признавались, что готовили грандиозную шутку, но передумали, то писали про успешный запуск журнала на рынке Японии

Были и традиционные фейковые новости.

Шутливо подходили к вечным инфоповодам. Здесь намеренно перекрасили цвет кожи у Юны из Final Fantasy X.

В трёх апрельских номерах была юмористическая газета «Страна Игр — Бульвар». Её создали под вдохновением от российский «жёлтой прессы», в частности от газеты Speed Info. Обязательная пошлость, жестокость и кричащие заголовки.

Был и добрый стёб над конкурентами в лице «Игромании»

Статья про Xbox долгое время ходила на просторах рунета. Кто-то даже верил!

Наглядная фотографии газеты

В номере за апрель 2010 года было несколько страниц, созданных в духе журналов «Денди — Новая Реальность» и «Великий Дракон». Почти досконально передали вёрстку и стиль подачи материала.

Номер за апрель 2004 года посвящён российской игровой индустрии в лицах. К материалу подошли с юмором, написали его в виде обычного дневника. Обложки номера украсили персонажи гипотетической игры «Чё денег?» ™ — ЛАРА КРОФТЪ ™ и ТЕРМИНАТОРЪ III ™.

Блин, это самая кульная и прикольная игруха — саветую поиграть если кто не играл (только мисии одной запоролся). Полный рулез! Кантра отстой! Жалко что короткая.

Хотя кто-то подвоха мог и не заметить, всё же специфическая подача материала у Game.exe была чуть ли не в каждом номере. Стоит отметить, что в «Магазине Игрушек» (первоначальное название Game.EXE) на 1 апреля шутили более приземлённо.

Сборник игр на 74 дискетах

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