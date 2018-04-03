В Северном Бутове прошёл праздник «Юный спасатель»

В пятницу, 30 марта, в дошкольном отделении «Кораблик» школы №1945 был проведён окружной водноспортивный праздник с элементами прикладного плавания. Праздник с названием «Юный спасатель» собрал 57 команд со всего ЮЗАО. Примечательно, что 17 команд-участниц представляли детсады Северного Бутова. Организатором праздника была общественный методист района Северное Бутово Наталья Красковская.

Малыши показывали своё умение действовать в экстремальных условиях. Оказалось, что юные спасатели ЮЗАО умеют плавать в одежде, с рюкзаком, с завязанными руками и ногами, а также транспортировать по поде о товарища. Кроме того, они знают, как использовать подручные средства для спасения жизни и даже могут проплыть через водоросли. Будем надеяться, что навыки действия в экстремальных ситуациях нашим пловцам не понадобятся. И вместе с тем пусть ребята не забывают эти навыки. Ведь как показывает жизнь, к внештатным ситуациям нужно быть готовым всегда.