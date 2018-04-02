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В дни пасхальных праздников в ЮЗАО перекроют улицы
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В дни пасхальных праздников в ЮЗАО перекроют улицы 

Управа района Теплый Стан 47 минут назад
Фото: Управа района Теплый Стан
1, 8 и 15 апреля с 07.00 до 23.00 во время проведения пасхальных мероприятий будут перекрыты 6 улиц Юго-Западного округа столицы.
Управа района Теплый Стан: последние новости
Активные граждане проголосовали за переезд центра госуслуг Котловки в новое здание Куда пойти в ЮЗАО в выходные? В пасхальные праздники ограничат движение транспорта
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