Директор фабрики по производству мебели провел экскурсию для школьников

Ученики восьмых классов московских школ № 2044 и № 368 31 марта побывали на очередной экскурсии городского проекта «Технонавигатор. Заводы детям — 2018». Вместе с ними секреты изготовления офисной мебели узнала юнкор «ВМ».

Экскурсию по фабрике «Феликс» провел ее директор Александр Верейкин.

— Хорошо, что представилась возможность познакомить молодежь с производственным процессом, я думаю, вы увидите много нового, — сказал он, приветствуя гостей.

После небольшой вводной беседы по технике безопасности школьники отправляются изучать этапы производства.

Каждый раз, делая остановку, они стараются как можно ближе встать к экскурсоводу — вокруг кипит работа, шумят станки, визжат резцы, а услышать хочется каждое слово.

Приближаемся к покрасочному цеху. Мимо проходят два работника с тележкой. В ней — обработанные детали, пахнущие свежей краской.

— Плоские детали изделий красит машина, а вот рельефные обрабатываются вручную, — комментирует наш гид.

Постепенно шум производства удаляется, экскурсия заканчивается. Но это еще не все. Ребята заходят в переговорную, рассаживаются за огромным круглым столом. Директор просит рассказать, запомнили ли они этапы производства, какие были наиболее интересны. Каждый старается вставить слово. Если бы за эти ответы ставили оценки, все наверняка получили бы высший балл.

Потом вопросы стали задавать школьники. Они спрашивали, какая зарплата у рабочих, трудно ли тут постоянно работать, как работники добираются до фабрики — ведь она находится в районе Кожухово, за МКАД, где только ждут метро. Подробными ответами ребята остались довольны.

— Я очень благодарна сотрудникам этого предприятия за познавательную и веселую экскурсию. Мне было интересно узнать некоторые тонкости изготовления вещей, которыми я пользуюсь в повседневной жизни. Это было невероятно! — поделилась впечатлениями одна из участниц экскурсии Алена Контарева.

Встреча подошла к концу. Среди тех, кто на нее пришел, наверняка еще не все определились с будущей профессией. Кто знает, возможно, после знакомства с мебельным производством таких стало меньше.

— Экскурсии на производство, безусловно, важны, — считает председатель совета директоров фабрики Илья Кондратьев . — К сожалению, большинство производственных площадок закрыты для посещений, особенно для детей и подростков. Однако городская акция «Технонавигатор» устраняет этот барьер и дает возможность посетить действующее производство, оценить развитие технологий в отечественной промышленности. Это особенно важно для школьников при выборе профессии.

Действительно, кто-то из ребят после таких экскурсий может посвятить себя рабочей профессии. И по крайней мере они будут знать, какая работа их ждет.