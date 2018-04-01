Александр Баранов: главное лицо Русской Америки

Имя предпринимателя Александра Баранова неразрывно связано с освоением Америки русскими. Обладая уникальными способностями успешному купцу удалось доказать, что открытые земли сулят новые возможности для процветания страны.

Талант

Юный Саша с ранних лет помогал отцу в семейном бизнесе. Часто ездил в столицу, и уже с 15 лет решил вести дела самостоятельно, обосновавшись в Москве . Он свел знакомство со многими сибирскими дельцами, чтобы добиться успеха в главной своей затее — торговле пушниной. Но живой ум и несомненная коммерческая жилка не давали Александру Андреевичу покоя. Он перебирается в Иркутск , где сначала управляет чужими заводами, а затем строит собственные — стекольный и винный. Новые хлопоты не мешают ему поддерживать и старое дело, финансируя многочисленные промысловые экспедиции на Аляску и в Азию.

Вынужденные обстоятельства

Вероятно, так и прожил бы купец Баранов всю жизнь в родной стране, если бы не роковое стечение обстоятельств. В 1789 году большая часть его имущества погибает в пожаре. Остро встает вопрос о благополучии семьи (а на тот момент Баранов был уже женат). Именно поэтому Баранов соглашается на давнее предложение «русского Колумба» Григория Шелехова о совместном участии в промысле котиков вблизи американских берегов.

Российско-Американская компания

К слову, именно Шелехову принадлежит инициатива переселения русских в Новый Свет. В отличие от властей, которые мало интересовались вновь открываемыми землями, Шелехов видел перспективы. Он начал со строительства крепости на острове Кадьяк . Григорий Иванович собрал команду единомышленников, которые продолжили дело и после его смерти в 1795 году. Созданная ими Российско-Американская компания получила от императора монополии на пушной промысел в регионе и возможности представлять интересы России в новых землях. Во главы компании встал Александр Баранов. В числе ее акционеров были влиятельные чиновники и знатные вельможи, в том числе Александр I.

Договор, длиною в жизнь

На следующий год после трагического пожара компаньоны заключают пятилетний договор, в течение которого Баранов обязуется управлять компанией Шелехова. По условия соглашения оставшаяся в России семья обеспечивается всем необходимым, в том числе и в случае гибели кормильца. Тогда еще Александр Андреевич не знает, что проведет вдали от дома не запланированные 5 лет, а почти 30, и никогда больше не увидит родные берега.

Бурная деятельность

44-летний успешный купец отправляется на Алеутский архипелаг, где приступает к обустройству новых русских поселений на островах. В 1802 году под его руководством на Ситке строится крепость Ново-Архангельск, которая становится столицей русской Америки. Продолжая разведку территорий, Баранову удается расширить торговые связи русских с Калифорнией, Гавайскими островами и Китаем . В регионе начали строить корабли и впервые добывать уголь. Силами Баранова, который получил титул Главного правителя русской Америки, был построен медеплавильный завод и организована школа для детей поселенцев. Масштаб деятельности и достигнутые успехи не остаются незамеченными — Павел I награждает Баранова орденом Святого Владимира.

Ново-Архангельск — Ситка

До прихода русских на территории проживало индейское племя тлинкитов. Баранову удается договориться со старейшинами племени и построить форт Архангела Михаила . Спустя три года индейцы «забывают» о договоренности и разрушают крепость. Русским потребуется два года, помощь алеутов и поддержка 24 орудий парусника «Нева», чтобы вернуть себе поселение и выстроить новый форт — Ново-Архангельск, который спустя шесть десятилетий будет продан вместе с Аляской правительству Соединенных Штатов . Русское поселение Ново-Архангельск переименуют в Ситку. Правда, сам остров и сегодня носит имя Баранова.

Незаменимые люди есть!

Большие эмоциональные и физические нагрузки изрядно расшатывают здоровье Правителя русской Америки. На поиски его замены уходит 15 лет — именно столько времени проходит с первого прошения Баранова об отставке. Проблема заключалась еще и в том, что на должность управленца можно было назначить исключительно военного офицера морского флота. На этом настаивал сам Баранов. Он был гражданским чиновником и нередко сталкивался с ситуацией, когда моряки отказывались исполнять его приказы.

Кристальная честность

Понятно, что Александр Андреевич обладал огромной, почти неограниченной властью. Еще его «наниматель» Шелехов позволил ему самостоятельно собрать команду для реализации замыслов. Слухи о том, что Баранов злоупотребляет положением и наживает многомиллионные состояния, появлялись с завидной регулярностью. Замолчать сплетников заставил обнародованный отчет, который был составлен в момент передачи дел. «Компанейское имущество» оставлялось в «совершеннейшем порядке», при этом подотчетная сумма в 4,8 млн была превышена на 2,2 млн Матрена и Анна

Еще в молодости Александр Андреевич женится на купеческой вдове Матрене Марковой. Был ли это брак по расчету — неизвестно, но мещанский сын получает возможность войти в купеческое сословие. Во время жизни в Америке он сожительствует с дочерью индейского вождя племени танаина. После смерти первой супруги Баранов женится на ней и признает нажитых вне брака детей. Новая жена принимает православие и получает имя Анны Григорьевны.

Вечная дорога домой

Осенью 1818 года 72-летний «отец» русской Америки наконец-то садиться на корабль «Кутузов», чтобы отправиться домой. Во время пути он заболевает горячкой и умирает. По морской традиции тело Баранова предают воде. Он так и не возвращается на родину, обретая вечный покой на глубине нескольких километров Индийского океана, между островами Суматра и Ява.