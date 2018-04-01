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«Ваня, Федя и Февраль»: Охлобыстин, Бондарчук и Агутин развеселили людей на архивном фото
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«Ваня, Федя и Февраль»: Охлобыстин, Бондарчук и Агутин развеселили людей на архивном фото 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Архивные фотографии звезд всегда становятся объектом повышенного внимания со стороны их поклонников — ведь не все помнят, как их кумиры выглядели 10 или 20 лет назад. Поэтому неудивительно, что фото начала 90-х, на котором запечатлены трое очень популярных в наше время представителей российского шоу-бизнеса, не миновала участь бурного обсуждения.
На фотографии, датированной приблизительно 1992 годом, запечатлены трое мужчин, в которых с некоторым трудом, но все же можно узнать актера Ивана Охлобыстина, режиссера Федора Бондарчука и певца Леонида Агутина. Учитывая год съемки, мужчинам на этом фото не больше, чем по 25 лет. По всей вероятности, молодые люди просто развлекаются, особенно учитывая блестящие рубашки Ивана и Федора, одинаковые позы и нарочито серьезные лица.
В социальных сетях фотография обсуждается уже довольно долго, но все равно производит неизгладимое впечатление на пользователей сети и вызывает неизменную улыбку. Кстати, большинство считает, что Бондарчук и Агутин практически не изменились за 25 лет, по крайней мере, они легко узнаваемы, а вот чтобы угадать, что компанию им составляет Иван Охлобыстин, многим приходится поломать голову. А учитывая антураж фото, множество людей не упускает случая повеселиться и высказать самые забавные предположения о изображенных на ней персонажах. Ну и конечно, тех, кто сейчас находится примерно в том же возрасте, что и эти трое мужчин, одолевают воспоминания о «лихих девяностых».
«В центре — Боря Моисеев?» «Испанцы какие-то» «Мы все тогда такими были, просто забывается быстро» ""Мою милую узнаю по походке" молодые, узнаваемые" «Только Федю и узнала» «Узнал. Немецкие порноактёры 70-х, не вспомню фамилий щас.» «У меня была такая рубашка, кстати» «Охлобыстина конечно не узнать» «Ваня, Федя и этот, как его — Февраль!»
Кстати, после публикации Леонидом Агутиным совместного с Анжеликой Варум снимка почти пятнадцатилетней давности поклонников тоже захлестнули эмоции. Фанаты артистов заверили музыканта, что ни он, ни его супруга практически не изменились с тех времен, разве что прически сменили.
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