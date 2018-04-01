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Эксперт: с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей
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Эксперт: с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей 

Газета.Ru 1 час назад
Глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов заявил, что с управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей, несмотря на тот факт, что на губернаторе в Кузбассе было завязано многое, передает НСН.
"Мы, наверное, переоцениваем роль и значение Амана Тулеева в истории. Система управленческая была частично завязана на одного человека, но не на конкретного человека, а на лидера Кузбасса, губернатора. С управленческой точки зрения Цивилева не ожидает никаких сложностей", — считает Кузнецов.
Сергей Цивилев, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева, обратился к жителям Кузбасса. Цивилев отметил, что принимает область «в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, прежде всего — наши дети».
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