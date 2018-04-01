«Терминатор» продемонстрировал бионическую руку на фестивале робототехники в Шатуре

Англичанин Найджел Экланд показал в подмосковной Шатуре самый совершенный в мире протез. Его бионическую руку, которой он управляет силой мысли, в деталях смогли рассмотреть участники фестиваля робототехники.

Бионическое рукопожатие — неожиданно деликатное. Карбоновая кисть дружелюбно движется навстречу, синхронно сгибает жужжащие пальцы и плавно обхватывает ладонь. Прот ез сделан из множества разных материалов, в том числе из титана и карбона.

Найджела Экланда называют «Терминатором». Несколько лет назад в результате аварии он потерял руку, а теперь британец — едва ли не самый узнаваемый инвалид в мире. Найджел носит самый совершенный на сегодняшний день бионический протез. Теперь «Терминатор» доехал до подмосковной Шатуры.

Можно создать искусственные мышцы человеку и заставить их двигаться, но реальная проблема — как интерпретировать сигналы нашего мозга. Ведь именно он отдает команды мышцам на сокращение. Но как уловить эти неуловимые электрические импульсы и, главное, как понять, что они означают? Создатели протеза

Биотек-3 продвинулись в разгадке дальше остальных: научились распознавать 14 команд из нашего головного мозга. Электрические сигналы от нейронов добегают до живых мышц, там улавливаются сенсорами и интерпретируются программой. Она, в свою очередь, отдает команды на мышцы искуственные.

За этими технологиями — будущее. Завтра мы будем пользоваться их работами. А для этого сегодня мы должны обучать через практику. Если мы будем использовать и развивать технологии чаще, мы будем делать мир лучше, и дети будут делать это — Найджел Экланд.

До создания такой биоруки подмосковным школьникам далеко, как и большинству их старших коллег по всему миру. Но шатурские конструкторы стараются не отставать — их роботы так же осмыслены, пытаются думать. Здесь —

роботы-чистюли

роботы-художники

и даже

робот-пчела! Его смастерил второклассник Степан Коробкин — для мамы, любительницы огорода. Всесезонный помощник опыляет растения при любой погоде. Главное, зарядить планшет.

Он может кружиться вокруг, останавливаться над цветками и опылять растения

— Степан Коробкин.

Всего на фестивале более 60 разных роботов. Основная идея, объединяющая все представленные проекты — автоматизация повседневных процессов и нахождение новых путей для решения бытовых задач. И в этом помогают новые школьные программы, посвященные робототехнике.

Робототехника уже является частью учебного процесса и робототехникой занимаются во внеурочной деятельности

Организаторы фестиваля согласны с мнением Найджела Экланда — за этими школьниками стоит будущее отечественного роботостроения. С помощью новых разработок миллионы инвалидов смогут радоваться жизни, как и «Терминатор» из Британии.