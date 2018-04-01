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Эксперт: Цивилев будет управлять компромиссно
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Эксперт: Цивилев будет управлять компромиссно 

Газета.Ru 1 час назад
Глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что людям не стоит бояться возможного передела собственности в богатом углем Кузбассе, передает НСН.
"Мы живем не в феодальном обществе, чтобы смена монарха могла привести к переделу собственности. И Тулеев не был монархом. Все будет проходить в законном поле.
Цивилев опытный и спокойный человек. Он будет управлять компромиссно и не совершать резких движений в тех областях, где никакой пользы они не принесут", — заключил Глеб Кузнецов.
Сергей Цивилев, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева, обратился к жителям Кузбасса. Цивилев отметил, что принимает область «в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, прежде всего — наши дети».
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