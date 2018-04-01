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Умер писатель Юрий Портов
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Умер писатель Юрий Портов 

360tv.ru 1 час назад
Крымский журналист и писатель Юрий Портов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на друзей автора.
Новость дополняется.
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