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Умер писатель Юрий Портов
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Умер писатель Юрий Портов
360tv.ru
1 час назад
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Крымский журналист и писатель Юрий Портов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на друзей автора.
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