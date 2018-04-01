В Совфеде не поверили словам американцев о стремлении к сотрудничеству с РФ

"Словам американцев я не очень верю. На Трампа оказывается постоянное давление со стороны русофобских сил, которых очень много в американском Конгрессе и вообще в истеблишменте.

Как только он поздравил с победой Путина и заговорил о предстоящей встрече, на него тут же последовал нажим. Следом состоялась высылка наших дипломатов. Я не исключаю, что у Трампа есть такое желание — наладить диалог с Россией, — но ему просто не дают этого сделать", — пояснил собеседник агентства.

Посольство США в России, несмотря на закрытие своего генконсульства в Петербурге , намеренно продолжить работу по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.