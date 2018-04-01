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В Совфеде не поверили словам американцев о стремлении к сотрудничеству с РФ
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В Совфеде не поверили словам американцев о стремлении к сотрудничеству с РФ 

Газета.Ru 1 час назад
Сенатор Владимир Джабаров оценил намерения посольства США выстраивать конструктивный диалог с Россией, передает НСН.
"Словам американцев я не очень верю. На Трампа оказывается постоянное давление со стороны русофобских сил, которых очень много в американском Конгрессе и вообще в истеблишменте.
Как только он поздравил с победой Путина и заговорил о предстоящей встрече, на него тут же последовал нажим. Следом состоялась высылка наших дипломатов. Я не исключаю, что у Трампа есть такое желание — наладить диалог с Россией, — но ему просто не дают этого сделать", — пояснил собеседник агентства.
Посольство США в России, несмотря на закрытие своего генконсульства в Петербурге, намеренно продолжить работу по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
С аналогичным заявлением в воскресенье, 1 апреля, выступил и Берлин. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналистам признался, что Германия нуждается в России как в партнере для урегулирования региональных конфликтов и как в «важной опоре международного порядка», пишет RT.
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