Ещё
В Саратове вор с помощью грима обчищает банкоматы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове вор с помощью грима обчищает банкоматы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полиция Саратова на протяжении пяти лет пытается поймать вора, который вскрывает местные банкоматы и скрывается от правосудия благодаря тщательному гриму.
Мужчина действует по стандартной схеме, не берет с собой оружия и не надевает маску. Вместо этого он тщательно гримируется, спокойно подходит в банкомату, вскрывает его за пару минут и быстро растворяется в толпе, сообщает Telegram-канал Mash.
Прохожие принимают его за инкассатора, на месте происшествия не удается обнаружить никаких следов, а сам вор надолго ложится на дно, отмечает паблик.
«С 2013 года он вскрыл четыре банкомата, унес 5 миллионов и давайте будем честными: это даже красиво», — заключает Telegram-канал.
30 марта в Екатеринбурге неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города, злоумышленники вынесли из заведения 50 килограммов пельменей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Число госпитализированных жителей Волоколамска возросло до 57 человек В Израиле призвали Запад не обвинять в своих ошибках Путина Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США252
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1020
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»308
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры189
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение