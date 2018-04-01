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К такому нас жизнь не готовила. Леонардо ДиКаприо объявил о помолвке!
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К такому нас жизнь не готовила. Леонардо ДиКаприо объявил о помолвке! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Многие годы мы все ждали, когда же главный герой-любовник Голливуда остепенится. Но ни одной модели так и не удалось приручить Леонардо (43), а их у него, поверь, было много.
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А совсем недавно ДиКаприо начали замечать с моделью Камилой Морроне (20). Звезды от слухов о романе открещивались и заявляли, что между ними исключительно дружеские отношения.
https://www.youtube.com/watch?v=MeYH6O9MD2Q
Но случилось то, чего не ожидал никто. Несколько часов назад у себя в Instagram Камила поделилась новой фотографией — руки с кольцом на том самом пальце.
Американские СМИ тут же обратились к представителям ДиКаприо, и они подтвердили: Леонардо сделал Камиле предложение.
Вынуждены признаться. Это был первоапрельский розыгрыш! С Днем смеха, дорогой пиплтокер! Надеемся, ты успел разыграть друзей?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/k-takomu-nas-zhizn-ne-gotovila-leonardo-dikaprio-obyavil-o-pomolvke/
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