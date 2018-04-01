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Высокоскоростные поезда облегчили транспортную доступность нового района Сюнъань
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Высокоскоростные поезда облегчили транспортную доступность нового района Сюнъань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Два высокоскоростных поезда, курсирующие между Пекином и новым районом Сюнъань, перевезли свыше 480 тыс. пассажиров после начала своей работы в июле прошлого года. Об этом сообщило местное железнодорожное ведомство.
В это число входят 78 тыс. пассажиров за время 40-дневного особого режима работы транспорта по случаю Праздника Весны /Новый год по лунному календарю/, который завершился в середине марта, сообщил представитель Пекинского железнодорожного управления.
Данные поезда ходят по маршруту между китайской столицей и городом Баодин в провинции Хэбэй, делая остановки в Байгоу и Байяндяне, расположенных в районе Сюнъань.
Центральное правительство КНР 1 апреля 2017 года объявило решение о создании данного района, который стал третьим китайским новым районом национального значения после специальной экономической зоны в Шэньчжэне и нового района Пудун в Шанхае.
Между Пекином и Сюнъанем строится новая железнодорожная ветка, начало работы которой ожидается к концу 2020 года. Она сократит время в пути между Пекином и Сюнъанем до 30 минут. —0—
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