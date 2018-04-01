CR-V Roadster? Это шутка Honda ко «Дню смеха»!

Honda построила CR-V Roadster к 1 апреля.

Мы просто скажем вам, что он построен на той же платформе, что и обычный CR-V, и не имеет крыши при этом. Автомобиль исключительно для солнечного климата. Таким образом, в Великобритании она будет чувствовать себя не так распрекрасно, хотя именно британский офис «Хонда» и реализовал проект этот шуточный.

Когда срезали много всего по кузову, то выяснили, что структурная жёсткость оказалась снижена на 100 процентов. Отсюда вывод: машина не может быть выпущена на дороги общего пользования и просто ужасно управляется.

«Это смелое направление для CR-V, открывающее совершенно новый несуществующий рынок, — прокомментировал событие «Eipurirufūru» (транслитерация японских иегороглифов, означающих первоапрельскую шутку). — Наш прогноз по продажам на первом этапе — ноль автомобилей».

Цена? Как за половинку CR-V! Конечно, и это тоже шутка. Пока Honda дурачится, в Volkswagen намереваются пустить в серию свой T-Roc Cabriolet в 2020 году. Тут никакого смеха.