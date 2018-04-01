Роботизированную ферму открыли в Коломне

Первая роботизированная ферма, построенная по губернаторской программе, открылась под Коломной в селе Акатьево. За животными теперь присматривают умные машины. На это ушло 72 миллиона рублей инвестиций, в том числе 26 миллионов в виде субсидий из бюджета.

Сейчас ферма в Акатьево — одно из самых современных хозяйств. Здесь прошла рекострукция для молодых буренок.

Это автоматические чесалки, которые добавляют еще комфорта животным. Если она подойдет и толкнет ее, то она начнет вращаться и будет некоторое время крутиться, чтобы почесать корове бок, спину, шею. Она ее может наклонять в любую сторону и тем самым вычесывать все что ей необходимо вычесать

— Никита Коноплев, руководитель товарного направления оборудования для молочного животноводства компании «Трансфэр».

Открытие в Подмосковье современной молочной фермы стало возможным благодаря реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева . Теперь сельхозпроизводители могут получить субсидию 50% от стоимости оборудования. В Акатьеве на полученные средства приняли на работу роботов. Они сами доят, считывают при этом характеристики молока и биологические показатели животных.

Сейчас он стоит на зарядке, там находится примерно полчаса, и потом он выезжает туда до конца коровника и обратно и потом опять на зарядку. Все зависит от габаритов коровника, но он спокойно проезжает 30–45 минут. Обычно он спокойно обслуживает 300–400 голов, здесь

чуть-чуть

поменьше, так что он спокойно справляется

— Йерун Кеийзер, генеральный директор компании

ООО «Lely»

Сейчас на ферме в Акатьеве 400 голов в стаде. Ежедневно буренки дают по 10 тонн молока. Теперь благодаря нововведению молока станет в полтора раза больше. Реконструкция фермы обошлась в 72 миллиона рублей, 26 из них — субсидия из регионального бюджета.

В 2017 из бюджета Московской области на субсидии было выделено 120 миллионов рублей. Между собой их поделили десять хозяйств. В этом году число желающих реконструировать свои фермы выросло.

Мы движемся к нашей общей цели — это миллион тонн молока. Это дополнительные животные, возвращение на лидирующие позиции в стране и приятно, что в том числе с помощью вот таких вот уже проверенных бойцов, которые давно работают в молочном животноводстве, мы можем говорить с уверенностью, что рубеж в миллион тонн в обозримом будущем совершенно точно будет достигнут

А в будущем на ферме в Акатьеве откроют убойный цех. Реализовать проект планируют к концу 2018 года. Будут производить мясную продукцию и полуфабрикаты — блинчики с начинкой и пельмени.