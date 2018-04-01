Ещё
Роботизированную ферму открыли в Коломне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роботизированную ферму открыли в Коломне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первая роботизированная ферма, построенная по губернаторской программе, открылась под Коломной в селе Акатьево. За животными теперь присматривают умные машины. На это ушло 72 миллиона рублей инвестиций, в том числе 26 миллионов в виде субсидий из бюджета.
Сейчас ферма в Акатьево — одно из самых современных хозяйств. Здесь прошла рекострукция для молодых буренок.
Это автоматические чесалки, которые добавляют еще комфорта животным. Если она подойдет и толкнет ее, то она начнет вращаться и будет некоторое время крутиться, чтобы почесать корове бок, спину, шею. Она ее может наклонять в любую сторону и тем самым вычесывать все что ей необходимо вычесать
— Никита Коноплев, руководитель товарного направления оборудования для молочного животноводства компании «Трансфэр».
Открытие в Подмосковье современной молочной фермы стало возможным благодаря реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева. Теперь сельхозпроизводители могут получить субсидию 50% от стоимости оборудования. В Акатьеве на полученные средства приняли на работу роботов. Они сами доят, считывают при этом характеристики молока и биологические показатели животных.
Сейчас он стоит на зарядке, там находится примерно полчаса, и потом он выезжает туда до конца коровника и обратно и потом опять на зарядку. Все зависит от габаритов коровника, но он спокойно проезжает 30–45 минут. Обычно он спокойно обслуживает 300–400 голов, здесь
чуть-чуть
поменьше, так что он спокойно справляется
— Йерун Кеийзер, генеральный директор компании
ООО «Lely»
Сейчас на ферме в Акатьеве 400 голов в стаде. Ежедневно буренки дают по 10 тонн молока. Теперь благодаря нововведению молока станет в полтора раза больше. Реконструкция фермы обошлась в 72 миллиона рублей, 26 из них — субсидия из регионального бюджета.
В 2017 из бюджета Московской области на субсидии было выделено 120 миллионов рублей. Между собой их поделили десять хозяйств. В этом году число желающих реконструировать свои фермы выросло.
Мы движемся к нашей общей цели — это миллион тонн молока. Это дополнительные животные, возвращение на лидирующие позиции в стране и приятно, что в том числе с помощью вот таких вот уже проверенных бойцов, которые давно работают в молочном животноводстве, мы можем говорить с уверенностью, что рубеж в миллион тонн в обозримом будущем совершенно точно будет достигнут
Андрей Разин, министр сельского хозяйства Московской области.
А в будущем на ферме в Акатьеве откроют убойный цех. Реализовать проект планируют к концу 2018 года. Будут производить мясную продукцию и полуфабрикаты — блинчики с начинкой и пельмени.
360tv.ru: последние новости
Более 20 лет у руля. Биография губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Названы сроки расследования «дела Скрипаля» Врачи не подтвердили острое отравление у детей из Волоколамска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США252
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1020
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»308
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры189
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение