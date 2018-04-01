FT рассказала о связях главы РФПИ с семьей Путина. С чиновником встречался соратник Трампа 

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который на Сейшелах
встречался
с советником президента США Дональда Трампа, тесно связан с семьей президента России Владимира Путина, утверждает
The Financial Times. По данным газеты, это заставило спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российские связи администрации Трампа, вновь вернуться ко встрече Дмитриева с Эриком Принсом — основателем частной военной компании Blackwater.
О встрече Принс ранее давал показания в конгрессе, который также расследует вмешательство России в ход предвыборной кампании в США. Бизнесмен тогда заявил, что встретился с россиянином «за кружкой пива» и беседа длилась менее часа. Он отрицал, что встречался с главой РФПИ от имени Трампа.
Встреча состоялась в январе 2017 года, когда Трамп был избранным президентом, но еще не принес присяги. Принс не занимал официальных должностей в переходной команде Трампа, но знал многих людей из его окружения. Сейчас его сестра Бести Девос возглавляет министерство образования США.
В публикациях о показаниях Принса американские СМИ называли Дмитриева «соратником Путина». FT конкретизирует эти связи.
Московский корреспондент газеты Макс Седдон утверждает, что жена Дмитриева Наталья Попова близко дружит с Екатериной Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента. Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», на сайте которого Попова
упоминается
как заместитель гендиректора. Сам Дмитриев входит в попечительский совет
фонда.
FT утверждает, что дружба с Тихоновой «гарантировала» Дмитриеву его пост, а также влияние в Кремле. Об этом заявили три анонимных источника газеты.
Дмитриев ранее входил в совет директоров нефтехимического гиганта "Сибур", одним из топ-менеджеров которого был Кирилл Шамалов — муж Тихоновой. В январе агентство Bloomberg утверждало, что пара
оформила развод. Седдон напоминает, что в 2015 году РФПИ выдал «Сибуру» кредит на 1,75 млрд долларов.
По данным газеты, Дмитриев вместе с Шаламовым регулярно посещает состязания по акробатическому рок-н-роллу, на которых выступает Тихонова.
Встречу Принса и Дмитриева на Сейшелах организовали посредники из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным FT, представитель ОАЭ подтвердил команде следователей Мюллера, что целью встречи было неформальное обсуждение отношений между Россией и США.