FT рассказала о связях главы РФПИ с семьей Путина. С чиновником встречался соратник Трампа

встречался

О встрече Принс ранее давал показания в конгрессе, который также расследует вмешательство России в ход предвыборной кампании в США. Бизнесмен тогда заявил, что встретился с россиянином «за кружкой пива» и беседа длилась менее часа. Он отрицал, что встречался с главой РФПИ от имени Трампа.

Встреча состоялась в январе 2017 года, когда Трамп был избранным президентом, но еще не принес присяги. Принс не занимал официальных должностей в переходной команде Трампа, но знал многих людей из его окружения. Сейчас его сестра Бести Девос возглавляет министерство образования США.

В публикациях о показаниях Принса американские СМИ называли Дмитриева «соратником Путина». FT конкретизирует эти связи.

Московский корреспондент газеты Макс Седдон утверждает, что жена Дмитриева Наталья Попова близко дружит с Екатериной Тихоновой , которую называют младшей дочерью президента. Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», на сайте которого Попова

упоминается

как заместитель гендиректора. Сам Дмитриев входит в попечительский совет

фонда.

FT утверждает, что дружба с Тихоновой «гарантировала» Дмитриеву его пост, а также влияние в Кремле. Об этом заявили три анонимных источника газеты.

оформила развод. Седдон напоминает, что в 2015 году РФПИ выдал «Сибуру» кредит на 1,75 млрд долларов.

По данным газеты, Дмитриев вместе с Шаламовым регулярно посещает состязания по акробатическому рок-н-роллу, на которых выступает Тихонова.