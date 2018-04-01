В Национальном антикоррупционном комитете поддержали внесённый Путиным законопроект

Бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев в беседе с RT оценил внесённый в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. «Это очень нужный и полезный законопроект. Руководители госкорпораций будут наделены полномочиями проверки счетов не всех граждан, а только подчинённых сотрудников или людей, которые устраиваются к ним на работу, или же их родственников. Раньше борьба с коррупцией предусматривала это, но когда лица сами что-то показывали. Если же лица скрывают, то у руководителей госкорпораций такого инструмента не было. А каждый раз обращаться в правоохранительные органы , которые могут проверить данные факты только при наличии возбуждённого уголовного дела, — ставило крест на всей борьбе с коррупцией», — рассказал он.

Зайцев также подчеркнул, что сам законопроект принесёт только пользу.

«Права граждан в данном случае не ущемляются. Ведь если человек идёт на государственную службу, то он фактически соглашается с тем, чтобы все его счета и недвижимость были проверены. Это добровольное согласие, и оно должно предполагать открытие всей информации перед руководством госкорпорации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Государственную думу законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции.

Согласно документу, руководители госкорпораций наделяются правом получать справки по счетам физлиц и юридических лиц при проверке соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.