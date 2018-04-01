Ещё
В Национальном антикоррупционном комитете поддержали внесённый Путиным законопроект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Национальном антикоррупционном комитете поддержали внесённый Путиным законопроект 

RT на русском 1 час назад
Бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев в беседе с RT оценил внесённый в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. «Это очень нужный и полезный законопроект. Руководители госкорпораций будут наделены полномочиями проверки счетов не всех граждан, а только подчинённых сотрудников или людей, которые устраиваются к ним на работу, или же их родственников. Раньше борьба с коррупцией предусматривала это, но когда лица сами что-то показывали. Если же лица скрывают, то у руководителей госкорпораций такого инструмента не было. А каждый раз обращаться в правоохранительные органы, которые могут проверить данные факты только при наличии возбуждённого уголовного дела, — ставило крест на всей борьбе с коррупцией», — рассказал он.
Зайцев также подчеркнул, что сам законопроект принесёт только пользу.
«Права граждан в данном случае не ущемляются. Ведь если человек идёт на государственную службу, то он фактически соглашается с тем, чтобы все его счета и недвижимость были проверены. Это добровольное согласие, и оно должно предполагать открытие всей информации перед руководством госкорпорации», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Путин внёс в Государственную думу законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции.
Согласно документу, руководители госкорпораций наделяются правом получать справки по счетам физлиц и юридических лиц при проверке соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
RT на русском: последние новости
Медведев подписал постановление об усилении контроля за оборотом наркотических средств В больницах остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерове Медики рассказали о состоянии отравившихся в Волоколамске детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США252
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1020
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»308
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры189
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение