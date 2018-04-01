Бабушка Дмитрия Дюжева благодарит внука за роскошные подарки

Бабушка актера по отцу — Тамара Петровна — живет в небольшом доме в Астрахани . Знаменитый внук время от времени приезжает туда навещать родственницу и привозит дорогие подарки. Например, недавно подарил шубу стоимостью в 100 000 рублей, а также кондиционер и телевизор. Дюжев готов был и дом для бабушки новый построить, но она отказывается — привыкла к тому, в котором живет. «Боюсь, что он опять будет звонить, ругаться, что я что-то не так сказала. Так-то я очень ему благодарна, он и деньги дает, и квартиру мне предлагал. Но я в этом доме все делала сама, обустраивала. Жалко вот так все взять и оставить», — поделилась Тамара Петровна в эфире программы «Ты не поверишь!».

Всем роскошным подаркам Тамара Петровна предпочла бы чаще встречаться с внуком. Она мечтает, чтобы он приезжал не один, а с женой и внуком. Сейчас у нее большие проблемы со здоровьем. «У меня на самом деле болит все: и почки, и поджелудочная, ноги немеют… Особенно тяжело утром, когда все тело ломит. Сейчас вот нужно ставить уколы три раза в день, а я стесняюсь приглашать врача в дом. Недавно с соседями конфликтовали, я даже с ними судилась. Они мне окно пытались заколотить, а другие соседи мой забор убрали», — рассказала женщина.