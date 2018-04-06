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Пучдемон призвал освободить каталонских политиков из испанских тюрем
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Пучдемон призвал освободить каталонских политиков из испанских тюрем 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после освобождения из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер поблагодарил за полученную поддержку и призвал немедленно освободить других каталонских политиков, «которые находятся в испанских тюрьмах».
"Я бы хотел поблагодарить за поддержку, которую я получал все эти дни со всего мира: из США, Великобритании, Японии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Мексики, Турции, Германии, Бразилии, Испании и Каталонии", — заявил Пучдемон в ходе пресс-конференции у здания тюрьмы. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly.
"Я призываю к немедленному освобождению всех моих коллег, которые все еще остаются в испанских тюрьмах…. Европе должно быть стыдно за наличие политзаключенных", — добавил он.
В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за «насилие» во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.
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