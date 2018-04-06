Пучдемон призвал освободить каталонских политиков из испанских тюрем

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после освобождения из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер поблагодарил за полученную поддержку и призвал немедленно освободить других каталонских политиков, «которые находятся в испанских тюрьмах».

"Я призываю к немедленному освобождению всех моих коллег, которые все еще остаются в испанских тюрьмах…. Европе должно быть стыдно за наличие политзаключенных", — добавил он.

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за «насилие» во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.