Пучдемон хочет решить конфликт вокруг Каталонии при помощи диалога с Мадридом

БЕРЛИН, 7 апреля. / ТАСС /. Экс-глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон, который сейчас находится в Германии , по-прежнему считает «честный диалог» с испанскими властями лучшим способом достижения политического решения в регионе. Об этом политик заявил в субботу на пресс— конференции в Берлине.

"Мы должны начать диалог, мы хотим говорить с центральным правительством Испании . Где это будет происходить — хороший вопрос", — отметил Пучдемон. «Единственное условие — переговоры должны проводиться без каких либо предубеждений, — сказал он. — Не должно быть никаких красных линий».

При этом политик в очередной раз заявил, что не считает независимость Каталонии единственным условием для выхода из кризиса.

Пучдемон настоял на том, что на пост нового главы кабмина автономии должен быть выдвинут заключенный под стражу бывший лидер организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчес. Пока же, по его словам, «испанское правительство препятствует формированию правительства» в Каталонии. Кроме того, политик призвал освободить всех, кто находится под стражей по статье «подстрекательство к бунту» при организации референдума о независимости автономии.

Ранее суд в германском Шлезвиге постановил освободить Пучдемона под залог в €75 тыс., в пятницу он вышел на свободу. Экс-глава Каталонии не может покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры . Кроме того, один раз в неделю он обязан появляться в полиции города Ноймюнстер . Проживать он пока собирается в Берлине.

Экстрадиции Пучдемона добивается Испания. Там его обвиняли по двум статьям — в подстрекательстве к бунту при организации референдума о независимости Каталонии, а также в растрате государственных средств. Если политик в итоге и будет выслан, то лишь по второй статье, поскольку оснований для наказания по первой немецкая юстиция не нашла.