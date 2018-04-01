Ещё
Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме 

Вести.Ru 1 час назад
Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), в воскресенье посетили депутаты фракции Левой партии в Бундестаге (парламент ФРГ) Дитер Дем и Цаклин Настич.
Как рассказал после встречи Дем, Пучдемон рассказал, что представители правоохранительной системы ФРГ обращаются с ним очень корректно и даже дружелюбно. Сам Пучдемон, по словам немецкого парламентария, «полон мужества» и готов продолжать борьбу за свои идеи.
Дем рассказал также, что предложил Пучдемону, если его выпустят, но запретят покидать Германию, пожить у него в доме в Гессене. Депутат также выразил мнение, что власти ФРГ должны вмешаться в ситуацию в качестве посредника и призвать правительство Испании к сдержанности в данном вопросе.
Между тем в Берлине в воскресенье прошла акция за освобождение Пучдемона, передает ТАСС. На нее собрались около 400 демонстрантов, они держали в руках плакаты с надписями «Освободите нашего президента», «Свободу каталонским политическим узникам».
Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где он проживал с октября прошлого года. Правительство Испании инкриминирует ему подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии. Как ожидается, на следующей неделе органы правосудия могут принять решение по вопросу экстрадиции Пучдемона в Испанию.
Вести.Ru: последние новости
Логика Лондона: расстрелять, чтобы доказать виновность Странное отравление в Волоколамске: в больницы обратились уже 50 детей Посол РФ в США: провокации против России готовились более трех недель
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США252
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1020
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»308
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры189
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение