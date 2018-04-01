Семь полицейских погибли во время усмирения бунта в мексиканской тюрьме

Семь полицейских погибли в ходе мятежа заключенных. ЧП произошло в тюрьме в мексиканском штате Веракрус. О происшествии сообщило местное издание El Universal.

Сотрудники охраны пытались восстановить порядок в тюрьме La Toma, где заключенные устроили бунт с требованием отставки начальника охраны. Вооруженные столярными инструментами и импровизированным холодным оружием, узники дали охране отпор. Одновремено мятежники подожгли несколько матрацев, принявшихся тлеть с удушливым густым дымом.

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— El Universal.

Всего против администрации восстали более тысячи заключенных. Мятеж удалось подавить только спустя сутки. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура страны.