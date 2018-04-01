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Семь полицейских погибли во время усмирения бунта в мексиканской тюрьме
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Семь полицейских погибли во время усмирения бунта в мексиканской тюрьме 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Семь полицейских погибли в ходе мятежа заключенных. ЧП произошло в тюрьме в мексиканском штате Веракрус. О происшествии сообщило местное издание El Universal.
Сотрудники охраны пытались восстановить порядок в тюрьме La Toma, где заключенные устроили бунт с требованием отставки начальника охраны. Вооруженные столярными инструментами и импровизированным холодным оружием, узники дали охране отпор. Одновремено мятежники подожгли несколько матрацев, принявшихся тлеть с удушливым густым дымом.
Это могло вызвать удушение полицейских. Эксперты генпрокуратуры расследуют причины гибели
— El Universal.
Всего против администрации восстали более тысячи заключенных. Мятеж удалось подавить только спустя сутки. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура страны.
Прокуратура Венесуэлы вынесла решение о задержании пятерых сотрудников полиции. Они лишены свободы в рамках дела о массовой гибели заключенных в центре временного содержания города Валенсия в штате Карабобо.
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