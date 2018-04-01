В Перми прошёл полуфинал конкурса «Мисс старшеклассница»

Он проводится ежегодно. Это необычное соревнование, в нём оценивается не красота участниц, а их таланты.

Девушки могли представить на суд жюри творческое задание в любом жанре: спеть, станцевать, прочесть стихи, показать юмористическую миниатюру. Чаще всего участницы показывали танцы, но было заметно жанровое разнообразие от балета до хип-хопа.

В состав жюри, оценивающего девушек, вошли хореографы, стилисты, участницы других конкурсов красоты и победительницы конкурса «Мисс старшеклассница» прошлых лет.

В сегодняшнем конкурсе принимали участие 22 девушки из 19 учебных заведений Перми и пригорода. Их пришли поддержать одноклассники, друзья, родители и учителя.

Второй полуфинал состоится ровно через неделю 8 апреля.