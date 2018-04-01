Мастерская управляющей организации мешает спокойствию жильцов дома

В редакцию «ВМ» обратилась жительница Бирюлева Западного Нина Терехова. В своем письме она рассказала, что под ее квартирой располагается мастерская ОДС. По ее словам, запахи олифы и лакокрасочных жидкостей и табачный дым поступают в квартиру.

Приезжаем в Востряковский проезд, 25, корпус 2. Нина Терехова сразу указывает на свои окна на первом этаже, соседствующие с диспетчерской.

— Как только рабочие начинают красить и сваривать, то все запахи идут в квартиру. Находиться в помещении невозможно — начинает болеть голова, — рассказывает Терехова.

Мы решили проверить правоту слов Нины Константиновны и услышать другую сторону конфликта. Но руководство ОДС с нами общаться не пожелало.

Зато нас встретила растревоженная бригада сантехников, которая поведала о своих бедах и помещении, в котором им приходится работать.

— У нас очень низкая зарплата, ее урезают, несмотря на постоянно возрастающий объем работы, — жалуется Алексей Моменков, слесарь-сантехник ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное».

— У нас плохое подвальное помещение, нет материальных ресурсов, — продолжил Алексей.

Вместе с рабочими организации проходим в производственные помещения, расположенные в подвале. Сразу видим нарушение — три газовых баллона стоят у входа, что уже является нарушением техники безопасности, по углам свалка железяк и склад лакокрасочных жидкостей.

Как оказалось, пока мы лазали по подвальным катакомбам, Нине Тереховой пришел официальный ответ из управы Бирюлева Западного, в котором сказано, что склада горючих веществ в помещениях не обнаружено. Зато его обнаружили корреспонденты «ВМ». Мы убедились в правоте слов Нины Константиновны Тереховой, поскольку то, что происходит в подвале дома, действительно делает невыносимой жизнь жильцов первых этажей и — как оказалось — самих рабочих организации.

Мы надеемся, что руководители управы Бирюлева Западного и ГБУ «Жилищник» исполнят свои обязанности перед жильцами и перед своими рабочими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В управе района Бирюлево Западное рассмотрена жалоба от Нины Тереховой. Сообщаем, что нежилое помещение относится к управлению ГБУ «Жилищник». Мы проверили помещение по шуму от помещения ОДС-146. В ходе проведения комиссионного обследования в подвале многоквартирного дома шумопроизводящего оборудования не обнаружено, станков нет, сварочные работы не проводятся, склад лакокрасочных жидкостей отсутствует. Кроме того, проведен осмотр входной группы первого подъезда дома по Востряковскому проезду, 25, корпус 2. Входные двери в подъезд оборудованы подводчиками, шума от закрывания двери не выявлено. Руководством ГБУ «Жилищник» района с работниками мастерского участка проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения тишины и интересов жителей.