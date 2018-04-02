Вакансия — мэр: кто возглавит Екатеринбург?

29 марта 2018 года депутаты профильного комитета свердловского Заксобрания поддержали законопроект губернатора Евгения Куйвашева , предполагающий перевод Екатеринбурга на «советскую» систему: глава мегаполиса избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией. Альтернативный законопроект, предусматривающий возвращение прямых всенародных выборов «сильного мэра» (выполняющего функции сити-менеджера — прим. ред.), был отклонен.

Главный аргумент сторонников «советской» системы — это прохождение кандидатов на пост мэра через «сито» комиссии и, как следствие, возможность выбрать профессионального и компетентного главу. А выбирать его будут те, кто получит мандат доверия от горожан на выборах думы

3 апреля теперь уже Заксобрание рассмотрит губернаторский законопроект. У экспертов "Уралинформбюро" нет сомнений в том, что он получит поддержку большинства депутатов. Иллюзий на тему выборной системы не питает и автор альтернативного законопроекта (о всенародных выборах «сильного мэра» — прим. ред.) депутат Госдумы Андрей Альшевских

"Какие перспективы у моего? Скорее всего, пойдет на отклонение, — заявил парламентарий до голосования на комитете. — Но, во-первых, мы еще раз заострим внимание на этой проблеме. Во-вторых, сдаваться рано, мы продолжим борьбу. Пойду до конца — буду отстаивать свою позицию".

Шаг назад?

На сохранении прямых выборов мэра продолжают настаивать градоначальник Евгений Ройзман и часть депутатов возглавляемой им гордумы. Они зазывают екатеринбуржцев на митинг, который мало чем повлияет на Заксобрание.

По мнению политолога Сергея Мошкина, любые выборы всегда лучше назначения: «По сути, речь идет об ужесточении вертикали государственной власти и уничтожении самоуправления как такового. Само название системы — „советская“ — говорит о шаге назад, о возвращении к старому. Назначенец не чувствует своей ответственности перед людьми. В первую очередь, у него будут обязательства перед тем, кто его назначил, а не перед горожанами. Он прекрасно понимает, что сегодня он работает, а завтра — нет. Его просто снимут, как любого наемного управленца».

Назначенец не чувствует своей ответственности перед людьми.

Противоположного мнения придерживается политолог Анатолий Гагарин , называя призывы к митингу ничем иным, как «ритуальными действиями». «Эти люди, с одной стороны, пытаются создать общественную волну перед голосованием в Заксобрании. А, с другой, уже сейчас работают над тем, чтобы создать себе определенное реноме и участвовать в сентябрьских выборах в гордуму, ссылаясь на эти события. Дескать, мы проводили митинги, но нас не услышали, а сейчас мы придем в гордуму и наведем там порядок. Это вполне понятные действия людей, которые не обладают электоральным ресурсом, а потому обращаются к силе общественного мнения», — отмечает он.

"То, что сегодня происходит, я называю белым шумом, — констатирует депутат свердловского ЗакСо Вячеслав Вегнер . — Ничто не мешало екатеринбургской городской думе и непосредственно ее руководителю в течение 5 лет этим вопросом заниматься. Во власти мэра и гордумы было разработать законопроект — у них есть право законодательной инициативы — и вынести его на Заксобрание, но почему-то они этого не делали. А чего вы вдруг заявили митинг сейчас?"

Вегнер справится «на раз».

При предрешенности вопроса об отмене прямых выборов мэра главной интригой остаются лишь имена потенциальных кандидатов на пост градоначальника. Ожидается, что несколько претендентов будет от партии «Единая Россия» , которая уже дала старт предварительному голосованию по выборам в думу Екатеринбурга. Коммунисты наводят туман и конкретных имен не называют, зато обещают «громко заявиться» в ближайшее время. В реготделении "Справедливой России" пока также хранят молчание.

Готовность возглавить Екатеринбург в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» подтвердил лишь депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер: «Почему нет? С той школой управления, которую я прошел, считаю, что справился бы на раз. Но вот „кормушку“, хотя птичек люблю, я бы выбросил».

Депутат Госдумы Андрей Альшевских свою активность в этой теме с возможным участием в «мэрской рулетке» не связывает: «Эту тему рано обсуждать. У меня всегда была активная гражданская и общественно-политическая позиция. Как жителю Екатеринбурга мне небезразлично, кто будет управлять моим любимым городом, и небезразлично, кто будет избран в гордуму. Думаю, таких как я, сотни тысяч».

Депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель реготделения «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин , баллотировавшийся на пост губернатора Свердловской области в 2017 году и проявляющий заметную активность сейчас, также отнекивается: «Нет. Вы прямо огорошили!», — заявил он «Уралинформбюро».

Возможно, Сергин мечтает оказаться на другом высоком посту. Например, председателя гордумы. «Чтобы на это претендовать, нужно сначала в думу избраться. А когда состоится, тогда уже и думать о дальнейшем продвижении. Пока говорить рано», — утверждает он.

Засветка основных претендентов на кресло мэра начнется на праймериз «Единой России».

В качестве возможных кандидатов на пост мэра эксперты называют ограниченный круг лиц — преимущественно, из числа сотрудников администрации Екатеринбурга.

"Достаточно активно обсуждалась кандидатура Алексея Кожемяко (первого замглавы горадминистрации — прим. ред.). Посмотрим, будет ли на этот пост претендовать сити-менеджер Александр Якоб . У меня есть ощущение, что он немножко устал от этой работы. В любом случае это должен быть человек, который знает, как минимум, городское хозяйство. Это очень непростая работа в действительности. Надо знать и коммунальную службу, и хозяйственную инфраструктуру, и бюджетные отношения", — отмечает Сергей Мошкин.

По мнению Анатолия Гагарина, основных кандидатов надо смотреть из тех, кто заявится на праймериз «Единой России». «Тут начнется засветка всех основных претендентов. Думаю, это, прежде всего, действующие депутаты из отделений ЕР. Мы видим набор достаточно понятный. Это Анатолий Никифоров (Заксобрание), Виктор Тестов (гордума Екатеринбурга). Называется также Алексея Кожемяко. Кто-то говорит, что Евгений Ройзман попытается сохранить пост. 4-5 человек точно возникнут», — рассуждает политолог.

"Глотки драть бессмысленно"

До выборов в гордуму Екатеринбурга остается почти полгода, и, по мнению экспертов, в гонке за депутатские кресла будет поломано немало копий. Уже сейчас политики настроены «повоевать».

"Если будет принято решение об отмене прямых выборов, я считаю, что городская общественность — и я, и другие должны перейти к активной подготовке выборов в гордуму в сентябре. От депутатов будет зависеть, кого назначат мэром. Мы должны объединить усилия со сторонниками прямых выборов, чтобы в гордуму Екатеринбурга пришли независимые депутаты, имеющие свою точку зрения", — отмечает Андрей Альшевских, чью кандидатуру в Госдуму поддержала «Единая Россия».

Дмитрий Сергин предлагает действовать по ситуации. «Мы можем долго глотки драть по этому поводу — плохо или хорошо, но так будет, и нужно в этих условиях адаптироваться, работать и побеждать. Если жители Екатеринбурга действительно хотят повлиять на выборы главы, они должны внимательно относиться к выборам депутата, давать ему наказы о том, кого бы они хотели видеть на посту главы, — подчеркивает он. — Я не защищаю этот опосредованный способ избрания главы города. Не говорю, что отмена прямых выборов, это хорошо. Но сегодня повлиять на это решение я не могу, и, соответственно, буду адаптироваться к тем условиям, которые есть».

Кристина ШАБУНИНА

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