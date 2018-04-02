Ещё
В Екатеринбурге проходит митинг против отмены выборов мэра: Гудков приехал поддержать Ройзмана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге проходит митинг против отмены выборов мэра: Гудков приехал поддержать Ройзмана 

Newsru.com 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на площадь Обороны, где 2 апреля проходит митинг,
анонсированный
главой города Евгением Ройзманом, против отмены прямых выборов мэра столицы Свердловской области. Градоначальник ведет прямую трансляцию с места событий на своей странице в  Twitter
"Народа много. И люди все идут и идут. Нас — тысячи. Екатеринбург — вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших", — говорится в одном из его сообщений.
Проведение митинга
поддержал
и бывший депутат Госдумы, а ныне активный оппозиционер
Дмитрий Гудков, который в настоящее время находится в Екатеринбурге. «Лучи поддержки» Ройзману
послала
и Ксения Собчак, которая незадолго до выборов
объявила
о создании с Гудковым новой политической партии на базе «Гражданской инициативы».
Newsru.com: последние новости
Таджикская авиакомпания прекратила полеты в Россию Названо имя актрисы, которая покусала горло Бейонсе. Сэна Латан все отрицает Российский посол в Лондоне объяснил на НТВ: "дело Скрипаля" - провокация
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США45
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки183
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию45
Трамп предложил Путину встретиться256
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение