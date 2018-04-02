В Екатеринбурге проходит митинг против отмены выборов мэра: Гудков приехал поддержать Ройзмана 

Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на площадь Обороны, где 2 апреля проходит митинг,
анонсированный
главой города Евгением Ройзманом, против отмены прямых выборов мэра столицы Свердловской области. Градоначальник ведет прямую трансляцию с места событий на своей странице в Twitter
"Народа много. И люди все идут и идут. Нас — тысячи. Екатеринбург — вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших", — говорится в одном из его сообщений.
Проведение митинга
поддержал
и бывший депутат Госдумы, а ныне активный оппозиционер
Дмитрий Гудков, который в настоящее время находится в Екатеринбурге. «Лучи поддержки» Ройзману
послала
и Ксения Собчак, которая незадолго до выборов
объявила
о создании с Гудковым новой политической партии на базе «Гражданской инициативы».