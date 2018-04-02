В Екатеринбурге проходит митинг против отмены выборов мэра: Гудков приехал поддержать Ройзмана

Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на площадь Обороны, где 2 апреля проходит митинг,

анонсированный

главой города Евгением Ройзманом , против отмены прямых выборов мэра столицы Свердловской области . Градоначальник ведет прямую трансляцию с места событий на своей странице в Twitter

"Народа много. И люди все идут и идут. Нас — тысячи. Екатеринбург — вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших", — говорится в одном из его сообщений.

Проведение митинга

поддержал

и бывший депутат Госдумы , а ныне активный оппозиционер

Дмитрий Гудков , который в настоящее время находится в Екатеринбурге. «Лучи поддержки» Ройзману

послала

объявила

о создании с Гудковым новой политической партии на базе «Гражданской инициативы».