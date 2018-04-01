УрФО: Екатеринбург глазами Аристотеля, танцы на костях и сосули

После почти двух недель напряженной работы на почве скандальных событий, блогеры УрФО постепенно возвращаются к своему привычному ритму. Все так же ведется непрерывная работа по инфрмированию подписчиков, озвучиваются только самые актуальные новости, а от пролетевшей на днях «информационной бомбы» остались лишь небольшие отголоски.

Так, блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга на днях рассказал о внеплановых проверках ТРЦ Комсомолл и Гринвич в Екатеринбурге: «Пишет руководитель исполкома ОНФ Свердловской области : „Осмотрели два крупнейших ТЦ Екатеринбурга. Факты, мягко говоря, пугают. В игровой комнате „Комсомолла“ толком не слышно оповещений. Из нескольких громкоговорителей в детской комнате отдыха работает только один. Коридоры и служебные помещения захламлены, не все огнетушители имеют заряд, датчики обнаружения задымления затянуты полиэтиленовыми пакетами, а некоторые пожарные выходы открываются только ключом, который не всегда под рукой. В Гринвиче большинство огнетушителей не заменены с 2010-го года, некоторые — с 2009-го. Многие эвакуационные выходы находятся в служебных помещениях бутиков и к ним невозможно пробраться из-за стремянок, гор коробок и других хозяйственных вещей. Ответственный за пожарную безопасность ТЦ уверяет, что всё будет исправлено в ближайшее время, либо указывает на ответственность других людей за нарушения“. Учитывая, что проверка ТРЦ должна проводиться каждые три года, интересно, как их проверяли. Видимо, как в Кемерово , тупо подмахнули бумажку, после чего пухлый конверт перекочевал из кармана в карман. И это два новых торговых центра, современных, не переделанных из фабрик. Причем Гринвич — самый образцовый по области и не только».

Этот же блогер недавно рассуждал о влиянии интернет-пространства на восприятие людей: «То, что мы наблюдаем сейчас, это очередной этап развития интернета. Новой по сути для нас всех среды. У каждого есть иммунитет к мириадам бактерий, которые окружают нас всюду, и которых мы не замечаем. Просто мы сосуществуем с ними столетиями, привыкли. А вот к вбросам, истерии, раздуваемой в сети так называемыми лидерами мнений с миллионами подписчиков — у нас иммунитета просто нет. Да и сами они давно ли стали такими лидерами мнений? То, что СМИ на примере Кемерово, наконец, врезали по этим видеонедоблогерам, после чего они начали оправдываться и удалять свои видео, это правильно. Но мало. Необходимо дополнять законодательство, вводить ответственность за такой „пиар“ во время ЧС. И это станет точно таким же, нормальным этапом развития информационной среды. Моральный аспект тут я оставил за кадром. И блогеров этих, и массовые переименования групп вконтакте, и еще сотни отвратительных попыток срубить популярности на трагедии. Только за сегодня в ватсап и личку прилетело с десяток сообщений вида „Власти все скрывают, еще кучи жертв в машинах за городом“. Но те, кто мне присылает эту ссылку сопровождают ее текстом „ты посмотри, эти уроды продолжают врать“. Если раньше мы не понимали какая она, информационная война — то сейчас это очевидно. И все мы ее активные участники. А информационный иммунитет — дело наживное».

Екатеринбурженка astori_18 не так давно поделилась интереной новостью: «Сотрудникам мэрии Тобольского района объявили выговор после скандала с банкетом, устроенном в день национального траура по жертвам пожара в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Юрий Батт. 28 марта работники Тобольского районного центра культуры отметили свой профессиональный праздник банкетом в одном из ресторанов города. День проведения корпоратива совпал с днем траура, объявленным в России в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. При этом менеджер заведения утверждал, что перенести застолье заказчики даже не пытались. Директор центра культуры Римма Бизина изложила иную версию событий. Бизина рассказала, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. „Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги“, — добавила она. Глава Тобольского района Юрий Батт также попытался вступиться за своих подчиненных, заявив, что „плясок на костях не было“, а банкет был заказан заранее. „Большинство людей, которые там присутствовали, пообедали и уехали. Но я думаю, просто надо было не ходить“, — сказал он.

Земляк astori_18 voxpop_66 (Илья Будкевич) в эти дни заинтересовался изменениями в местной Администрации: „В Екатеринбурге отменят прямые выборы мэра. Вчера Комитет свердловского Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева . Документ предусматривает изменение принципа избрания главы Екатеринбурга, который предусматривает введение выборов по так называемой советской схеме. Глава будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов. За предложение губернатора проголосовало пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента. Депутаты на заседании комитета блистали знанием Аристотеля и Апокалипсиса. Блеснул знаниями философии депутат Александр Коркин. Он поразил присутствующих фразой: „Еще Аристотель сказал, что председатель думы и глава Екатеринбурга должны быть разные люди“. Но больше всего удивил коллег депутат-коммунист Александр Ладыгин, показавший, что он знаком с содержанием библейских „Откровений Иоанна Богослова“ об Апокалипсисе. Представитель КПРФ предположил, что в случае сохранения всенародных выборов мэра их выиграет известный всем человек: „Я знаю, кто это, и все жители Екатеринбурга знают, кто это“. Член компартии предположил, что в этом случае ничего страшного не произойдет: „Я знаю, что после этого не явится Люцифер и четыре черных всадника. А реки кровью не нальются“. Альтернативный законопроект депутата Вячеслава Вегнера (предусматривает возвращение всенародных выборов так называемого сильного мэра, который руководит администрацией Екатеринбурга) набрал только один из шести голосов. Он считается отклоненным“.

kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга обратил внимание на работу коммунальных служб своего города: „Весна на Урал не торопится, но стало заметно, что солнце уже греет по-весеннему. А с приходом весны каждый год приходит проблема сосулек. Кто должен сбивать эти сосульки — собственники дома или ЖКХ? Недалеко от работы наблюдаю следующую картину: с крыш близлежащих домов свисают большие сосульки, которые могут привести к трагическим последствиям, не дай бог! Сосульки висят длинным рядом вдоль всей крыши домов. Прямо под этими сосульками, ежедневно ходит люди и находятся подъезды. Вместо того чтобы их убрать, дворники повесили ленточки. Следуя их логике, пока сосульки не упадут или не растают, жители не должны выходить из дома? Интересная логика — не правда ли? Снова службы ждут печального случая? Если бы каждый в нашей стране занимался своим делом, как положено, то можно бы было минимизоровать или совсем исключить трагедий… В свою очередь хочу сказать: люди, в первую очередь мамы с колясками и детьми, в такую пору будьте предельно внимательны и поднимайте голову, проходя мимо очередного здания“.

Екатеринбуржцы в эти дни выделились своей активностью. Еще один екатеринбуржец, zheka_ural рассказал, как побывал на горячих источниках близ Тюмени : „Недавно ездили с друзьями на биатлон в Тюмень (позже напишу подробно). Путь наш составил 500 км. Ехали по практически пустынным дорогам, по пути мелькали лишь одинокие деревни и очаровательные сибирские просторы. Остановились мы у дальнего родственника в одной из деревень близ Тюмени. И он-то нам и предложил искупаться. На улице -10, а температура воды + 42 градуса (основной бассейн), тут же два поменьше, там под 55.это так называемый Горячий источник. Их тут вблизи Тюмени несколько. Вода горячая поступает из пробуренных скважин до 1 км глубиной. Вход — 500 руб. Купаться, говорят, нужно не больше 15-20 мин. Потом перекурчик — и снова кайфовать. Мне после второго раза что-то хреново стало. Я отсиживался, а друганы еще пару заходов сделали. Все тут аккуратно, чисто, дружелюбно. На втором этаже активности для детей, места для релакса. Есть душевые, ресторанчик, тренажеры, столы бильярдные и самое мое любимое — теннисный стол. Прайсик на проживание не из дешевых, проще домик в деревне снять. Прилегающая территория хороша. Детворе, небось, тут классно поквестить“.

Рубрику о путешествиях продолжает жительница Тюмени под ником ira_tmn. На днях она вместе с сыном посетила Омск : „Мы взяли с сыном за традицию путешествия по близлежащим областным центрам. В эти весенние каникулы прокатились до Омска. Омммммск! Как чудесная мантра, легли на сердце впечатления об этом городе. Эти впечатления сложили не столько речные просторы, культурный размах, сколько добрые и приветливые омичи. Наш маршрут начался у ж/д вокзала. Запрыгнули в первый попавшийся троллейбус. Стоимость билетов разнится для взрослых (22р) и школьников (16р). Я была приятно удивлена, что оплату не взяли по-полной, как обычно случается с иногородними ребятишками. Что такого? — хмыкнете вы, — видно, что ребенок, вот и посчитали за школьника. Нееет, видно да не очевидно! Даже РЖД возьмём, к примеру. Купила по школьному тарифу — будь любезна справкой подтверди, свидетельством о рождении льготную категорию. Без справки-то не видно, что это категория „школьник“, а не пенсионер или ветеран труда. Обилетились мы, уселись к оконцу, фоткаем все подряд. Тут на весь салон раздается объявление: „Женщина из Тюмени, посмотрите, справа мы проезжаем Цирк“. Я встрепенулась: да это мне! Персонально кондуктор по своей инициативе называла нам примечательности на маршруте. Подхватил инициативу пассажир, тоже подсказывал. Вот это уровень, вот это гостеприимство! Стоит ли говорить, что мне не забыли сказать, где моя остановка. Выпрыгнули мы у Главпочтамта с лёгким ощущением, что нам здесь рады. Даже сообщение, что открыток с видами Омска нет, ничуть не огорчили. Купола Успенского собора проглядывали сквозь деревья и манили к себе. Мы пошли. Парки, памятники, куда ни глянь… Уууууровень! И вот мы перед Успенским кафедральным собором. Величавый, красивый, мощный. Мощи Сильвестра в цоколе, к ним мы направились в первую очередь. Сильное место, ревела, просила и не могла уйти. Основной зал — весь в золоте, богатый и нарядный. Выходила из храма умиротворённой и воодушевленной. Дошли до Музея им. Врубеля. Впереди — основной квест „зайди в музей“. Не смогли пройти мимо омско-турецкой шаурмы и пахлавы. Дальше — настойчиво бродили вдоль стен в поисках вывески с намеком на Врубеля, но кроме броских плакатов краеведческого музея ничего не попадалось. Заглянули в краеведческий, мол, где тут вход к соседям вашим? Ответ меня немного ошарашил — не знают. Кааак? Так! Не знают они, но знаем мы! Нашли, посетили, оценили! Время неумолимо летело, поэтому мы прогулялись по берегам Оми и направились… в Аквапарк. Как иначе?! Побывать в городе „на воде“ и не побывать в воде?! Парк уютный и просторный одновременно. Покатались с горок, прогрелись в спа и на паровозике отправились „до дому, до хаты“. Омск покорил меня своей душевностью и интеллигентностью, но Тюмень всё же ближе и роднее“.

И на десерт, astori_18 рассказала, почему стоит почаще делать добрые дела: „Исследователи изучили взаимосвязь просоциального поведения, нацеленного на добровольную помощь окружающим, и продолжительности жизни. Выяснилось, что социальная ответственность и забота о других людях продлевают жизнь. Можно ли выиграть несколько дополнительных лет жизни, помогая другим? Это вполне возможно: к такому заключению пришла международная исследовательская группа, в которой участвовали ученые берлинского Института развития человека, входящего в общество Макса Планка. В своем многолетнем исследовании они сравнили пожилых людей, проявлявших заботу о своих внуках или других лицах с их ровесниками, кто не делал этого. Половина бабушек и дедушек, для которых забота о внуках была обычным делом, прожили после первого интервью, проведенного в 1990 году, около десяти лет. Аналогичные результаты показали те, у кого не было внуков, но они поддерживали своих детей, например, вели в их семьях домашнее хозяйство. Из тех, кто не заботился о родных, около половины ушли из жизни за пять лет. Но положительный эффект от помощи не ограничивается лишь собственной семьей. Анализ данных показал, что даже бездетные пожилые люди, оказывавшие другим эмоциональную поддержку, могут получить в результате этого несколько дополнительных лет жизни. Примерно 50 процентов волонтеров, навещавших немощных стариков и инвалидов, прожили еще семь лет, а те, кто не занимался социальной помощью, прожили в среднем только четыре года. „И все же не следует считать заботу о других панацеей для продления жизни, — говорит Ральф Хертвиг (Ralph Hertwig) из берлинского Института Макса Планка. При умеренном участии действительно можно ожидать положительного влияния на здоровье. Однако, как показали результаты предыдущих исследований, слишком большая вовлеченность приводит к стрессу, что негативно воздействует на здоровье, физическое и психическое“. Ученые предполагают, что корни просоциального поведения нужно искать в семье. Вполне вероятно, что развитие такого отношения родителей, бабушек и дедушек к детям стало возможным благодаря нервной и гормональной системам. Затем это легло в основу сотрудничества и альтруистического поведения по отношению к людям, с которыми не было родственных связей“.

Приятного вам чтения — и светлых солнечных дней!