Теперь на месте реки протекает зловонный ручей

В редакцию «ВМ» пришло письмо от жителя деревни Пыхтино, что в Новомосковском округе столицы, Ильи Сорокина . Он, как и многие другие его односельчане, обеспокоен состоянием местной речушки Ликовы. «Находиться рядом с ней — просто невозможно! — возмущается читатель. — Тут отвратительный запах сероводорода, идущий от реки, и эта ситуация здесь — уже много лет…» Корреспондент «ВМ» отправился к зловонной речке, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации.

В деревне нас встречает группа местных жителей во главе с Ильей Сорокиным, которые наперебой начинают рассказывать о неприятном соседстве с загрязненным водоемом.

— Каждый год после зимы у нас тут — экологическая катастрофа! — возмущается Илья Сорокин. — Потому что концентрация вредных химических веществ от постоянных выбросов в реку настолько велика, что, когда лед начинает таять, дышать здесь становится просто невозможно — такой тут появляется резкий запах. Нас регулярно будто накрывает газовым облаком!

С инициативной группой отправляемся к плотине на речке Ликове. Кое-где она уже подтаяла, и зловонный запах стоит такой, что ощущается он не только на территории парковой зоны, но и у жилых массивов, находящихся неподалеку.

Подходим к воде поближе. Цвет у нее — белый, мутный. Первое, что приходит на ум, — не иначе как коммунальщики слили в речку какие-то жидкие отходы.

— Нет, этот запах от химикатов, — поясняет местная жительница Екатерина Власова . — Ведь рядом находится аэропорт, и, по мнению экологов, они обнаружили в воде антиобледенитель — такой используют при обслуживании самолетов.

Вернувшись в деревню, замечаю за холмом две большие железобетонные трубы, из которых вода с нечистотами попадает в небольшие отстойники. Смрад здесь такой, что без противогаза или специальной маски не обойтись.

— Мы уже обращались в ряд природозащитных организаций, но — тщетно, — говорит Илья. — Этой проблемой нам обещают заняться аж с 2013 года!

Спускаемся в отстойник, чтобы взять образец воды в пластиковую бутылку и отправить его в независимую лабораторию, где сделают ее химический анализ и помогут выяснить, что за «помои» сливаются в местную речку. Нужно подойти как можно ближе к трубам, у которых клубится грязная пена. Где-то в темноте туннеля слышится грохот мощного водопада. И всюду этот невыносимый запах тухлых яиц. Так пахнет сероводород.

Нас замечает находящийся поблизости местный житель Александр Морозов , который тоже решает поделиться с нами своей историей об этих зловонных местах.

— Летом и осенью эта вонючая вода из труб затапливает мой огород, превращая участок в непролазное болото, — вздыхает он. — Это происходит каждый год. У меня уже пошатнулось здоровье, в последнее время я стал плохо себя чувствовать.

Как показало наше исследование, местные жители ничего невозможного от аэропорта «Внуково» и местных властей не просят. Только лишь, утверждают они, чтобы сотрудники воздушной гавани соблюдали экологические нормы — не спускали бы в местную речку Ликову антиобледенительную жидкость и не превращали бы ее в химическое болото. Конечно, они мечтают, чтобы появились тут и очистные сооружения.

Как признаются они сами, проблему, возможно, это полностью не решит, но хоть как-то облегчит ситуацию.

Редакция «ВМ» будет следить за ее развитием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Осинцев, заместитель руководителя департамента строительства города Москвы

— В Департаменте строительства города Москвы рассмотрено обращение жителей на официальный сервер правительства города по вопросу строительства очистных сооружений в соответствии с постановлением от 3 августа 2004 года. Для принятия необходимого решения по включению в Адресную инвестиционную программу лимитов финансирования на выполнение работ по строительству указанных очистных сооружений и рассмотрения указанного вопроса как реализации части городской программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения» нами было направлено соответствующее обращение в адрес Департамента градостроительной политики. По результатам принятых решений жители будут проинформированы дополнительно.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В редакцию «ВМ» ежедневно поступает множество жалоб от горожан на коммунальные или бытовые проблемы.

Антон Гусаков, житель района Гольяново Восточного административного округа:

— В подъезде дома № 35, корпус 1, по Щелковскому шоссе грязно.

Виталий Мораренко, житель района Бирюлево Восточное Южного административного округа:

— В подъезде дома № 49, корпус 2, по улице Бирюлевской разрисованы стены, висят несанкционированные объявления.

Екатерина Новикова , жительница района Кунцево Западного административного округа:

— На доме № 6, корпус 2, по улице Коцюбинского здоровью прохожих угрожают сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов.

Алексей Баранов , житель района Раменки Западного административного округа:

— Незаконное проживание мигрантов в домах и зданиях, предназначенных под снос. В частности, нелегалы живут в выселенном доме № 10а по проспекту Вернадского.

Андрей Зайцев , житель района Южное Тушино Северо-Западного административного округа:

— На подъезде к дому № 42 по улице Свободы — выбоина на дороге.

Евгений Гиззатулин, житель района Тропарево-Никулино Западного административного округа:

— Прошу очистить дорогу у дома № 8, корпус 1, по улице 26 Бакинских Комиссаров. Дорога заужена на метрполтора.

Николай Кулев, житель района Богородское Восточного административного округа:

— Во дворе дома № 29 по Бойцовской улице — куча строительного мусора.

— На остановке «Поклонная улица» разбито стекло.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (499) 557-04-24