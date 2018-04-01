В Орловском полесье появились первые грибы

Орловской области аномально тёплая зима стала причиной двойного урожая грибов в лесах региона.

Как стало известно RIA57, в грибники приступили к сбору первого весеннего урожая в Национальном парке Орловское полесье. С 25 марта по 1 апреля из под снега начал вылазить белый гриб, потихоньку появляются лисички и маслята. Грибники прогнозируют, что через неделю можно будет собирать первые рыжики.

В селекционном центре лесного хозяйства Орловской области пояснили, что причиной ранних грибов стала тёплая погода, которая сохранялась в регионе до конца января. Грибницы ускорили своё вегетативное развитие, что привело к преждевременному появлению грибов.

Стоит отметить, что по прогнозам, разгар грибного весеннего сезона наступит в Орловской области к 15 апреля.

Данная новость является художественным вымыслом. Редакция RIA57 поздравляет всех читателей с 1 апреля и советует не поддаваться на розыгрыши!