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В Орловском полесье появились первые грибы 

РИА 57 16 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области аномально тёплая зима стала причиной двойного урожая грибов в лесах региона.
Как стало известно RIA57, в грибники приступили к сбору первого весеннего урожая в Национальном парке Орловское полесье. С 25 марта по 1 апреля из под снега начал вылазить белый гриб, потихоньку появляются лисички и маслята. Грибники прогнозируют, что через неделю можно будет собирать первые рыжики.
В селекционном центре лесного хозяйства Орловской области пояснили, что причиной ранних грибов стала тёплая погода, которая сохранялась в регионе до конца января. Грибницы ускорили своё вегетативное развитие, что привело к преждевременному появлению грибов.
Стоит отметить, что по прогнозам, разгар грибного весеннего сезона наступит в Орловской области к 15 апреля.
Данная новость является художественным вымыслом. Редакция RIA57 поздравляет всех читателей с 1 апреля и советует не поддаваться на розыгрыши!
Сообщение В Орловском полесье появились первые грибы появились сначала на РИА 57.
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