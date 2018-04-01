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Инвалиды могут получить дополнительное оборудование для реабилитации в Подмосковье
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Инвалиды могут получить дополнительное оборудование для реабилитации в Подмосковье 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Новая программа помощи инвалидам запущена в Московской области. Теперь люди с ограниченными возможностями могут получить дополнительное оборудование для реабилитации.
Первый сертификат на оборудование вручили Алексею Коченкову из Балашихи. Раньше он и представить не мог, что будет ходить в душ самостоятельно — справлялся благодаря маме и брату. Теперь у него появился специальный подъемник. С помощью пульта регулируется и высота, и положение спинки.
Оборудование создавалось специально для людей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата и стоит больше 40 тысяч рублей. Такие траты мама Алексея позволить себе не могла — Ольга не работает, все время проводит с сыном. Кроме подъемника семья получила от Министерства соцразвития еще и стол для кровати.
Я смогу ту же еду поставить, поставить
какие-то  принадлежности, свои работы. Не отходя от дивана, грубо говоря
— Алексей Коченков.
Алексей учится в институте на инженера. Занимается дистанционно, первую сессию сдал почти на отлично. Также он хочет получить второе высшее образование и стать историком. Подчеркивает — желание есть, главное — здоровье.
Алексей Коченков первый в Подмосковье, кому вручили сертификат на дополнительные технические средства реабилитации. Оборудование подбирают индивидуально. Получить можно медицинскую кровать, подъемник или же специальные очки для коррекции зрения — всего в списке больше десятка средств реабилитации.
Обеспечивает инвалидов костылями, колясками и протезами Фонд социального страхования. Но регионы могут сами формировать свой список технических средств для реабилитации. Для получения необходимых аппаратов нужно обратиться в местное управление социальной защиты, где помогут оформить все документы.
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