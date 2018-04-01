Инвалиды могут получить дополнительное оборудование для реабилитации в Подмосковье

Новая программа помощи инвалидам запущена в Московской области . Теперь люди с ограниченными возможностями могут получить дополнительное оборудование для реабилитации.

Первый сертификат на оборудование вручили Алексею Коченкову из Балашихи . Раньше он и представить не мог, что будет ходить в душ самостоятельно — справлялся благодаря маме и брату. Теперь у него появился специальный подъемник. С помощью пульта регулируется и высота, и положение спинки.

Оборудование создавалось специально для людей с нарушениями

опорно-двигательного

аппарата и стоит больше 40 тысяч рублей. Такие траты мама Алексея позволить себе не могла — Ольга не работает, все время проводит с сыном. Кроме подъемника семья получила от Министерства соцразвития еще и стол для кровати.

Я смогу ту же еду поставить, поставить

какие-то принадлежности, свои работы. Не отходя от дивана, грубо говоря

— Алексей Коченков.

Алексей учится в институте на инженера. Занимается дистанционно, первую сессию сдал почти на отлично. Также он хочет получить второе высшее образование и стать историком. Подчеркивает — желание есть, главное — здоровье.

Алексей Коченков первый в Подмосковье, кому вручили сертификат на дополнительные технические средства реабилитации. Оборудование подбирают индивидуально. Получить можно медицинскую кровать, подъемник или же специальные очки для коррекции зрения — всего в списке больше десятка средств реабилитации.