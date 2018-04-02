Железнодорожники Франции в понедельник вечером начнут двухдневную массовую забастовку

ПАРИЖ, 2 апреля. / ТАСС /. Работники железных дорог Франции начнут в понедельник вечером массовую двухдневную забастовку. Железнодорожники выступают против планов правительства реформировать отрасль и лишить их ряда профессиональных льгот.

Забастовка работников национальной железнодорожной компании SNCF проходит по призыву французских профсоюзов железнодорожников. Причиной крупнейших за последние годы протестов в отрасли стал проект реформы национальных железных дорог, предложенный правительством. Среди выдвинутых кабмином мер отмена особого статуса работников железной дороги с причитающимися льготами и приравнивание их к обычным наемным работникам.

В ответ профсоюзы заявили о намерении провести двухмесячную (с перерывами) массовую забастовку, начиная с апреля.

Еще 22 марта железнодорожники присоединились к общенациональному дню протестов госслужащих. Тогда в стачке участвовали более половины работников SNCF. На этот же раз ожидается еще более массовая поддержка протеста трудящимися.

Во вторник пройдет первый день обещанной двухмесячной массовой стычки. В руководстве компании вынуждены были учесть решение профсоюзов, однако сам этот шаг восприняли крайне враждебно. «Эта забастовка совершенно оторвана от действительности, и не думаю, что она приемлема для французов», — заявил в понедельник вечером в эфире телеканала France 2 глава SNCF Гийом Пепи

"Черный вторник"

Прекращать работу сотрудники SNCF начнут в понедельник вечером, однако, как заверило руководство компании, в этот день протест сотрудников никак не скажется на функционировании железнодорожной сети страны. В полную силу забастовка развернется с утра вторника, именно на этот момент официально назначено начало стачки.

Как прогнозирует замглавы SNCF Матиас Вишера, в предстоящей забастовке «примут участие очень многие», и она «повлечет за собой очень серьезное нарушение движения поездов». Как ожидается, в общей сложности в забастовке, начиная с утра вторника (3 апреля), примут участие 77% машинистов SNCF. К стачке присоединятся контролеры, обслуживающий персонал и работники офисов SNCF. В этот день будет отменено до 88% скоростных поездов TGV, до 87% междугородных рейсов Intercite и до 70% региональных электропоездов TER.

Стачка французских железнодорожников затронет и работу международных скоростных рейсов, проходящих по территории Франции. Так, по данным SNCF, 3 апреля будет отменено до 25% поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном. Также ожидается отмена до 10% рейсов скоростных экспрессов Thalys, которые курсируют между севером Франции, Бельгией Нидерландами и западными регионами Германии

Серьезные проблемы с транспортом ожидаются и в парижском регионе Иль-де-Франс на железнодорожных линиях, которые находятся в ведении SNCF. По данным компании, отменены будут до 72% пригородных электричек Transilien, также будут серьезные перебои в работе линий RER, которые соединяют центр Парижа с пригородами, включая ветку, ведущую в главный международный аэропорт страны Руасси-Шарль де Голль

Как заверяют в SNCF, все ранее забронированные билеты на отмененные поезда пассажиры смогут бесплатно обменять на другие даты или получить возврат денег. Клиентов также призывают следить за новой информацией о предстоящей забастовке.

Два месяца перебоев

Бастовать французские железнодорожники на этот раз намерены два дня подряд. Прогноз по отмене поездов на среду (4 апреля) пока не озвучен, но ожидается, что обстановка будет совпадать со вторником.

На этом протестные действия не завершатся, стачка уже объявлена двухмесячной. Планируется, что забастовщики будут прекращать работу на два дня из пяти в ходе рабочей недели. В общей сложности забастовка будет продолжаться 36 дней и должна завершиться в конце июня.