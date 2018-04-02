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Железнодорожники Франции начнут массовую забастовку
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Железнодорожники Франции начнут массовую забастовку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Во Франции в понедельник вечером начнется двухдневная забастовка работников железных дорог, передает ТАСС. Участники стачки выступают против планов властей реформировать отрасль и лишить их ряда профессиональных льгот.
Прекращать работу сотрудники национальной железнодорожной компании SNCF начнут сегодня вечером, однако это никак не скажется на функционировании железнодорожной сети страны. В полную силу забастовка развернется с утра вторника, именно на этот момент официально назначено начало стачки.
По словам замглавы SNCF Матиаса Вишера, протесты «повлекут за собой очень серьезное нарушение движения поездов». В общей сложности бастовать будут 77 процентов машинистов компании. К стачке присоединятся контролеры, обслуживающий персонал и работники офисов. Во вторник будет отменено до 88 процентов скоростных поездов TGV, до 87 процентов междугородных рейсов Intercite и до 70 процентов региональных электропоездов TER.
Стачка затронет и работу международных скоростных рейсов, проходящих по территории Франции. В частности, 3 апреля будет отменено до четверти поездов Eurostar, которые соединяют Париж и Брюссель с Лондоном.
Забастовка уже объявлена двухмесячной. Планируется, что железнодорожники будут прекращать работу на два дня из пяти в ходе рабочей недели. Все ранее забронированные билеты на отмененные поезда пассажиры смогут бесплатно обменять на другие даты или получить возврат денег.
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